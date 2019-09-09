Gündem Halitin katilleri yakalandı
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Halit’in katilleri yakalandı

İstiklal Caddesi’nde elektrik mühendisi Halit Ayar’ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi yakalandı. Talihsiz genç ise düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halit Ayar ise Emirgan Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Halit Ayar ise Emirgan Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) sabah saatlaerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Halit Ayar

EMİRGAN’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Halit Ayar ise Emirgan Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında Halit Ayar’ın annesi ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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