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POLİTİKA

Halk TV’den Hulki Cevizoğlu’na sansür: Programı yayından kaldırıldı

Gazeteci ve televizyoncu Hulki Cevizoğlu, CHP yandaşı Halk TV’nin kendisine uyguladığı sansürü açıkladı. ‘Ceviz Kabuğu’ isimli programının yeni yayın döneminde kaldırıldığını belirten Cevizoğlu, "Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Halk TV, Hulki Cevizoğlu’nun programını yayından kaldırdı.
​Halk TV, Hulki Cevizoğlu’nun programını yayından kaldırdı.

Halk TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Dr. Hulki Cevizoğlu'nun yaptığı 'Ceviz Kabuğu' isimli programa yayından kaldırıldı. Cevizoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kendiisne sansür uygulayan Halk TV'ye sert eleştirilerde bulundu.

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Biyolog Ali Demirsoy Halk TV'de katıldığı programda skandal ifadelere imza attı. Koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Demirsoy önlem olarak 'Biri beni arayıp deseydi ki Ali Demirsoy Çin'den böyle bir virüs ortaya çıktı ne yapalım? Ya oradaki 50-60 kişiyi bir adaya götürüp tecrit ederdim ya da öldürürdüm' dedi.


Kullanıcılardan tepki yağdı

Paylaştığı tweetinde, "Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" dedi. Halk TV'nin uyguladığı sansüre, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yaptı.

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