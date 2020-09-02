Halk TV’den Hulki Cevizoğlu’na sansür: Programı yayından kaldırıldı

Mütercimler'den Halk TV'de 12 ada açıklaması: İsmet Paşa kovarlar diye istemedi

Akademisyen Erol Mütercimler Halk TV'de katıldığı programda Ege ve Akdeniz'deki hareketliliği değerlendirdi. Atina ve Ankara arasında gerginliğe neden olan 12 adanın tarihine dikkat çeken Mütercimler: 'İsmet Paşa şöyle düşündü: Biz savaşa girmedik biz bu masaya oturduğumuz zaman bizi kovarlar, ve bana bunu soracaklar arkadaş savaşa gitmediğin halde neyi talep ediyorsun? Bize adaları vermenin kimsenin niyeti yok ki' ifadelerini kullandı.