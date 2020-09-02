Halk TV’den Hulki Cevizoğlu’na sansür: Programı yayından kaldırıldı

Halk TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Dr. Hulki Cevizoğlu'nun yaptığı 'Ceviz Kabuğu' isimli programa yayından kaldırıldı. Cevizoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kendiisne sansür uygulayan Halk TV'ye sert eleştirilerde bulundu.
Kullanıcılardan tepki yağdı
Paylaştığı tweetinde, "Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" dedi. Halk TV'nin uyguladığı sansüre, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yaptı.
SICAK GELİŞME:
Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi.
Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu.
İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım.
SICAK GELİŞME: