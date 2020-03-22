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POLİTİKA

CHP’nin kanalı Halk TV’de skandal sözler: Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti’nin seçmeni zaten yaşlı

CHP'yi her konuda öven Halk TV'de yayınlanan ve Ayşe Nur Aslan’ın moderatörlüğünü yaptığı
Medya Mahallesi isimli programa katılan Şeyda Taluk skandal sözlere imza attı. Taluk konuşması esnasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' ifadelerini kullandı. Olayın sosyal medyaya düşmesi sonrası Şeyda Taluk'a kullanıcılar tarafından tepki yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şeyda Taluk
Şeyda Taluk

CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandal daha yaşandı. 20 Mart'ta yayınlanan ve Ayşenur Arslan'ın moderatörlüğündeki Medya Mahallesi isimli programa Faruk Bildirici ve Şeyda Taluk konuk oldu.

Şeyda Taluk

Konuklardan Şeyda Taluk koronavirüs hakkında yaptığı konuşması sırasında 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza attı.

Büyük tepki çekti

  • Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, kullanıcılar Şeyda Taluk'a tepki gösterdi.
CHPnin kanalı Halk TVde skandal

CHP'nin kanalı
Halk TV'de skandal

Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı.
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