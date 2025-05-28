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Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması

Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması

16:5228/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Gazze'de ateşkes çabası sürüyor...
Gazze'de ateşkes çabası sürüyor...

Hamas, ABD temsilcisi Witkoff ile Gazze ateşkesi için genel çerçeve üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Hamas, ABD temsilcisi Witkoff ile
Gazze
ateşkesi için genel çerçeve üzerinde anlaşıldığını açıkladı.

Hamas, ABD elçisi Witkoff ile yapılan anlaşmanın 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve üzerinde anlaşılan sayıda Filistinli esir karşılığında birkaç cesedin takas edilmesini içerdiğini belirtti.


"Kalıcı ateşkesi içeriyor"


Filistinli grup, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Wikoff ile varılan anlaşmanın kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, enklavı yönetecek profesyonel komite ve sürekli yardım akışını içerdiğini duyurdu.



Ne olmuştu?


Yabancı basına konuşan Filistinli bir kaynak, Hamas'ın ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirmişti. Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söylemişti.


10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılmasını ve 70 günlük ateşkesi öngören yeni teklifin, arabulucular aracılığıyla Hamas tarafından kabul edildiği ifade edilmişti. Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ise Hamas'ın rehine ve ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade etmişti.



#Hamas
#Gazze
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