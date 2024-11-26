Hasan abisine kıyak çekti

CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçilerin greve gitmesi üzerine sokaklardaki çöplerin toplanması için araçlarını ve çalışanlarını göndererek grev kırıcılığı yapan İBB’nin başka CHP’li belediyelere de bedelsiz hizmet götürdüğü belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, İBB’nin bütçesiyle bedelsiz iş yaptığını ortaya koydu. Rapora yansıyan bilgiye göre İBB meclis kararı olmadan, CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin görev, sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde çevre düzenleme, bakım ve onarım işi yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sunduğu bu ücretsiz hizmet, "İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yakın ilişkiler geliştirdiği Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e kıyak geçti" olarak yorumlandı.
KENDİ BÜTÇESİNDEN HİZMET VERDİ
İBB, sorumluluk ve yetki alanına giren Büyükçekmece Kordonboyu’nda yapılan çevre düzenlemesi işine ek olarak Büyükçekmece Belediyesinin sorumluluk alanına ait 8 bin 190,60 metrekarelik alana ilişkin herhangi bir meclis kararı, protokol vs. olmaksızın, çevre düzenleme, bakım ve onarım işlerini üstlendi. İBB’nin, yapılan işlerin karşılığında kendi bütçesinden yükleniciye ödeme yaptığı Sayıştay müfettişleri tarafından tespit edildi.
Bu tespit üzerine İBB yönetimi, 8 bin 190,60 metrekarelik alanın bahse konu projenin mütemmim cüzü niteliğinde olduğunu, bu alandaki imalatlar yapılmadan projenin tamamlanmasının mümkün olmadığını ifade etse de müfettişler bu açıklamayı kanuna uygun bulmadı. Raporda konuyla ilgili, “Proje dahilinde imalat yapılan alanın mütemmim cüzü niteliğinde olması, imalatlar yapılmadan projenin tamamlanamayacak olması veya gelir getirici nitelik taşımaması işin yapılmasını mevzuata uygun hale getirmeyecektir. Sonuç olarak; idare tarafından diğer kamu idarelerine ait işlerin yerine getirilebilmesi için meclis kararı alınması gerekmektedir” denildi.
İmamoğlu muhalefeti dizayn ediyor
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayın başında 6'lı Masa'nın eski ortakları ile bir araya gelmesi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve TİP genel başkanları ile de görüşmesi, CHP içindeki Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından "6'lı Masa'nın yeniden dizaynı" olarak yorumlandı. Kaynaklar, İBB Başkanı'nın CHP'nin eski lideri 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi mirasının peşinde' olduğunu vurgulayarak, "Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki bunca rahatsızlığa rağmen olağanüstü kurultaydan yana tavır almamasının bir anlamı olmalı" değerlendirmesinde bulundu.
YAVAŞ'A DENKLEM DIŞI GİRİŞİMİ
Kaynaklar, İmamoğlu için "6'lı Masa'yı yeniden kurmak istemiyor ama Meclis içinde dışında tek bir muhalefet bloku oluşturulması için çalışıyor" diyerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun denklemin dışına itilmek istendiği vurguladı.
Kaynaklar, yeni tip casusluk düzenlemesi için yapılacak görüşmelerin AK Parti ve CHP arasında sürecekken İmamoğlu'nun telkinleri ile görüşmelere Meclis'teki tüm siyasi parti gruplarının dahil edildiğini de iddia ederek, İBB Başkanı'nın kongreden çıkan SP'nin Meclis Grubu'nun dağılma olasılığı için de 'hoş bir tahmin olmaz' dediği savunuldu. İmamoğlu'nun DP kongre sürecinde de etkili olduğu ve Gültekin Uysal'ın da Yavaş'tan uzaklaşarak İmamoğlu'na kaydığı iddia edilmişti.
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