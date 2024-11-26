Hasan abisine kıyak çekti

Kaynaklar, yeni tip casusluk düzenlemesi için yapılacak görüşmelerin AK Parti ve CHP arasında sürecekken İmamoğlu'nun telkinleri ile görüşmelere Meclis'teki tüm siyasi parti gruplarının dahil edildiğini de iddia ederek, İBB Başkanı'nın kongreden çıkan SP'nin Meclis Grubu'nun dağılma olasılığı için de 'hoş bir tahmin olmaz' dediği savunuldu. İmamoğlu'nun DP kongre sürecinde de etkili olduğu ve Gültekin Uysal'ın da Yavaş'tan uzaklaşarak İmamoğlu'na kaydığı iddia edilmişti.