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KAHRAMANMARAŞ

Hastane kayıtlarıyla radar cezasını iptal ettirdi

Kahramanmaraş'ta rahatsızlanan gelinini hastaneye götürürken hız sınırını aşarak radara yakalanan Mehmet Kaba, hastane kayıtlarıyla cezaya itiraz etti. Mahkeme, Kaba'nın hasta taşımasından dolayı üstünlüğü olduğunu belirterek trafik cezasını iptal etti.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Kaba, hastane kayıtlarıyla radar cezasını iptal ettirdi.
Mehmet Kaba, hastane kayıtlarıyla radar cezasını iptal ettirdi.

Olay, 7 Ağustos'ta Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. Mehmet Kaba, rahatsızlanan gelinini hafif ticari aracıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Birkaç gün sonra Mehmet Kaba'nın evine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce trafik cezası geldi. Hız sınırı 70 kilometre olan yolda 96 kilometreyle gittiği radar tarafından tespit edilen Kaba, erken ödeme ile 448 liraya düşen trafik cezasını ödedi.

Sürücüler dikkat: Bir km. hız farkıyla kesilen radar cezasını iptal ettirdi
GÜNDEM
Sürücüler dikkat: Bir km. hız farkıyla kesilen radar cezasını iptal ettirdi

Uzman hekim yazısını da mahkemeye sundu

Mehmet Kaba daha sonra cezanın iptal edilip, yaptığı ödemenin iadesi için Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Kaba, itirazında radara yakalandıktan 14 dakika sonra hastanede olduğunu gösteren hasta kaydı ile hasta hakkındaki tanı ve tedavisini gösteren uzman hekim yazısını da mahkemeye sundu. Emniyet ise yolda radarla hız kontrolünün yapıldığını gösteren tabelalar olduğunu belirterek itirazın reddedilmesini istedi.

Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek: Nokta radar yerine ortalama hız tespiti geliyor
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Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek: Nokta radar yerine ortalama hız tespiti geliyor
  • İtirazı değerlendiren hakim, hastane kayıt belgesi ile doktor yazısını dikkate alarak Mehmet Kaba'nın zaruri nedenden dolayı hız sınırını ihlal ettiğini, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 71'nci maddesindeki geçiş üstünlüğü şartını yerine getirdiğini, bu nedenle idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, cezanın iptaline karar verdi.

Radar cezasından kurtulmak için yaptığı polisi bile şaşırttı: Plakada rakamları bantla değiştirmiş
FOTOĞRAF 8
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Merkez Talatpaşa Caddesi’nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, motosikletliyi durdurdu.
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Yapılan kontrolde, motosikletin plakasında değişiklik yapıldığı tespit edildi.
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Ekiplerin dikkati sonucu sürücü U.B.’nin, radar cezası yememek için 976 ile biten motosikletin plakasını bantla 878’e çevirerek, yolculuk ettiği belirlendi.
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Ekipler, U.B.’ye ‘plakanın farklı okunmasını sağlamak'tan 505 lira ceza uyguladı.
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Radar cezasından kurtulmak için yaptığı polisi bile şaşırttı: Plakada rakamları bantla değiştirmiş
Edirne'de trafik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları motosiklet sürücüsünün, radar cezası yememek için plakadaki rakamları bantla değiştirdiğini tespit etti. Sürücüye 505 lira ceza uygulandı.


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