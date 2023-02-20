Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem

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Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de ise Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
İlk depremin derinliği 16.74 kilometre, ikincisinin ise 7 kilometre olarak açıklandı.
Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.
Uzmanlar daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
Adana Valisi Süleyman Elvan "Hatay merkezli depremlerde kentte yıkılan bina olmadı." açıklamasında bulundu.
Mersin Valiliği, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." uyarısı yaptı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası tsunami uyarısı verdi.
6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
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