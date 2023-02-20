Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem

Hatay'da Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Çevredeki illerden de hissedilen depremler sonrası bölgedeki hasarlı binalardan bazılarının yıkıldığı bildirildi. AFAD, "Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.

20:13 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de ise Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İlk depremin derinliği 16.74 kilometre, ikincisinin ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi.


Hasarlı binalar yıkıldı

15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı.
Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.
Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi.


Fuat Oktay: Hasarlı binalardan uzak durun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İskenderun ilçesinde sokakta bulunan vatandaşlar güvenli alanlara hareket etti.


Vali Doğan: Taramalarımız sürüyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.


'Depremler devam edecek' uyarısı

Uzmanlar daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

Gaziantep'te vatandaşlar sokağa döküldü.

Adana'da yıkılan bina olmadı

Adana Valisi Süleyman Elvan "Hatay merkezli depremlerde kentte yıkılan bina olmadı." açıklamasında bulundu.

Afad: Sahil şeridinden uzak durun

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.
" denildi.
AFAD daha sonra yaptığı açıklamada
"Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."
ifadelerini kullandı.


Mersin Valiliği, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." uyarısı yaptı.

EMSC tsunami uyarısı verdi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası tsunami uyarısı verdi.


Deprem Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi

6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.


Ayrıntılar geliyor...





#deprem
#hatay
#Defne
#Samandağ
1 saat önce
default-profile-img
Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem
AFAD: Sahil şeridinden uzak durun
Hatay'da 6,4'lük yeni depremde sallanan motorsikletleri zor tuttular
Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli depremler meydana geldi
Hatay'da 6,4'lük deprem sonrası Jeolog Okan Tüysüz'den dikkat çeken açıklama: Tetiklenen bir deprem, artçı değil
6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Hatay Havalimanı’nda panik yaşandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.