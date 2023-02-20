Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem

Hatay'da saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de ise Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İlk depremin derinliği 16.74 kilometre, ikincisinin ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi.





Hasarlı binalar yıkıldı

15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi.









Fuat Oktay: Hasarlı binalardan uzak durun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.









Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor.



Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2023

İskenderun ilçesinde sokakta bulunan vatandaşlar güvenli alanlara hareket etti.





Vali Doğan: Taramalarımız sürüyor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.





'Depremler devam edecek' uyarısı

Uzmanlar daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

Gaziantep'te vatandaşlar sokağa döküldü.

Adana'da yıkılan bina olmadı

Adana Valisi Süleyman Elvan "Hatay merkezli depremlerde kentte yıkılan bina olmadı." açıklamasında bulundu.

Afad: Sahil şeridinden uzak durun

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin. " denildi.

AFAD daha sonra yaptığı açıklamada "Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

⚠️ ÖNEMLİ!



▪️ #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.



▪️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.



▪️ Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023





Mersin Valiliği, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." uyarısı yaptı.

EMSC tsunami uyarısı verdi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası tsunami uyarısı verdi.





‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#deprem) M6.4 occurred 14 km SW of #Antioch (#Turkey) 20 min ago (local time 20:04:29). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/GjjEJItxV0 — EMSC (@LastQuake) February 20, 2023

Deprem Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi

6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.





Ayrıntılar geliyor...















