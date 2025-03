Hatay’dan Bakan Kurum’a vefa: Hemşehrilik beratı takdim edildi

Konuşmasında, Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımın Hatay’da yaşandığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu güzel Hatay, 6 Şubat 2023’te çok ağır bir yara aldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’tı. Ancak en büyük yıkım Hatay’ımızda gerçekleşmişti. Zira deprem bölgesinde yıkılan her üç binadan biri Hatay’daydı. O kara günlerde, Hatay’daki enkaz alanlarında bir söz söyledik. ‘Milletimiz endişe etmesin. Hatay, asrın inşasının merkezi olacak, yeniden tarih sahnesindeki şanlı yerini alacak’ dedik. Bu sözün ağırlığıyla durmadan dinlenmeden, yağmur çamur demeden çalıştık. Böylesi güzel şehre hizmet eden, bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima 'İyi ki Hatay'dayız, iyi ki Hataylıyız' diyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Hatay Uzun Çarşı'da üç etap halinde 722 iş yerinin, Kurtuluş Caddesi'nde de 123 iş yeri ve 69 evin yapımının sürdüğünü; Kemalpaşa Caddesi ve çevresinde ise 394 dükkanın kurasının çekildiğini belirtti.

"Hep birlikte Hatay’ımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Bir ayağımız daima burada oldu, kalbimiz her an Hataylı kardeşlerimizle birlikte attı. Hamdolsun bugün bahçemiz bahar gördü, çünkü iyi niyetli tohumlar ektik. Bu iyi niyetle ektiğimiz tohumlar yeşerdi, ağaç oldu. Bu mücadele bırakın bir şehrin mücadelesini birçok ülkenin yapamayacağı bir mücadeledir. ‘Bu enkazın altında kalırlar’ çığırtkanlığıyla geçen süreçte biz 201 bin konutumuzu teslim ettik. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için aynı anlayışla koşturuyoruz. 11 ilimizde yuvasına kavuşmayan tek bir anne, iş yerini açmayan tek bir baba, yüzü gülmeyen tek bir yavru bırakmayacağız. Bugüne kadar Hatay’da 46 bini aşkın yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar; toplam 153 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız."