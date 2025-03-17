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Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu

Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu

12:2017/03/2025, Pazartesi
AA
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.



#Hava Kuvvetleri Komutanlığı
#Akdeniz
#Kıbrıs Adası

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