Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.
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