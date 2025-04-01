Hava, su toprak ve çiçek bile güzelleşti

Türkiye’den farklı olarak Ramazan Bayramı’nın dün başladığı Suriye’de bayram namazında camiler dolup taştı. Bölgede rejim kalıntılarına yönelik nokta operasyonlar sürerken, yeni saldırı tehdidine karşı güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Halk özgürce bayram namazını kılarken, camilerde yoğun güvenlik önlemi alındı. İlk özgür bayramda hutbelerden tekbir ve şükürler yükseldi.





KÖTÜ GÜNLERİN ACISINI ÇIKARDILAR

Bayram namazından sonra halk cami çıkışlarında birbirleriyle bayramlaştı. Bayramlıklarını giyen çocuklar komşularına gidip şeker topladı. Halk çarşı ve pazarlara akın etti. Merkezi noktalar yeniden hareketlendi. Savaş döneminde korku ve güvensizlik yüzünden mutlu bir bayram geçiremeyip evlerine kapanan Suriye halkı, o günlerin acısını çıkarırcasına sokaklara akın etti.





SAHİL KESİMİ HAYRAN BIRAKIYOR

Lazkiye, Banyas ve Tartus savaşla kaybolan ruhunu yeniden kazanıyor. Esed rejimi tarafından özellikle bakım ve hizmetlerden mahrum bırakılan sahil kesimi denizi, havası ve doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Ancak yılların getirdiği ihmal nedeniyle pek çok nokta terk edilmiş ve bakımsız halde. Elektrik ve su kesintileri gün içinde hayatı zorlaştırıyor. Ekonomi rejim dönemine göre daha iyi olsa da alım gücü düşük. Ekonomiyi canlandırıp alım gücünü yükseltmek, hükümetin öncelikli hedefi arasında.





AKIN AKIN DÖNDÜLER

Bayram nedeniyle başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından Suriyeliler yıllardır hasret kaldıkları ülkelerine döndü. Altyapısı ve bina stokunun yüzde 70’ini kaybeden ülkenin yeniden ayağa kalkması için uzun yıllar gerekiyor, ancak bu durum ülkeye geri dönüşleri etkilemedi. Binlerce insan bayramdan önce vatanlarına dönüp doğup büyüdükleri topraklarına kavuştu.

Yeni Şafak ekibi, rejim kalıntılarının 7 Mart’ta güvenlik güçlerine saldırdığı sahil bölgesinde Suriyelilerin nabzını tuttu.





HAVA, SU, ÇİÇEK ARTIK DAHA GÜZEL

Banyas merkezde tatlıcılık yapan 57 yaşındaki Mustafa el-Asar duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Özgürleştikten sonra hava, su, çiçek ve hatta toprak bile güzelleşti. Hapishanede yaşıyor gibiydik. Özgür olarak ilk bayramı geçiriyoruz ve sanki 100 kez hacca gittik gibi hissediyoruz. Rejim dönemiyle şimdiki durum arasında çok fark var. Adeta nefes alamıyor, yaşamak istemiyorduk. Namaz kılarken korkarak kılıyor, yolda yürürken duvarın dibinden korka korka yürüyorduk.”





BİR DAHA SAVAŞ OLMASIN

Baharat dükkanı işleten 70 yaşındaki Muhammed Cemal, bayram namazı kılabilmenin kendileri için büyük nimet olduğunu belirtti: “Rejimin muhaberat ekipleri bizi takip ediyordu. Şükür feraha kavuştuk. Son 50 yıldır bunun gibi bayram görmedik. Bütün insanlar mutlu. Allah’tan şunu isteriz, insanlar birbirini sevsin, bir daha savaş olmasın.”





ÖZGÜRLÜKLE İLK KEZ TANIŞTIK

29 yaşındaki Nisrin Meumu, Suriye özgürleştikten sonra Mersin’den Banyas’a dönenlerden sadece birisi. O da şunları söyledi: “Yıllardır hasret kaldığım ülkemin bambaşka bir hale büründüğünü görünce ağladım. İnsanlar sanki hapishanede gibiydi. Halk elektrik ve su gibi en basit şeylerden bile mahrumdu. Şimdi özgürlüğün tadını çıkarıyoruz. Çünkü özgürlükle ilk kez tanışıyoruz.”



