Halep Emevi Camii’nde 12 yıl sonra ilk teravih

2013 yılındaki saldırılarda büyük hasar gören Halep Emevi Camii’nde üç aylık restorasyonun ardından teravih namazı kılındı. Tarihi caminin avlusu yatsı ve teravih namazı kılmak isteyenlerle doldu. 12 yıl aradan sonra camide ibadet etmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler duygusal anlar yaşadı.
Suriye'nin Halep kentinde, Vakıflar Bakanlığının desteğiyle restore edilen tarihi Emevi Camii'nde, 12 yıl sonra teravih namazı ilk kez kılındı. Rejim güçlerinin 2013'teki saldırıları sonucu büyük hasar gören caminin restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü. Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı bölümde, Ramazan'ın ilk teravih ve yatsı namazları, camide ilk kez kılındı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Caminin avlusu, namaz kılmak isteyenlerle doldu. Uzun bir aradan sonra ibadet etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı. Saldırılarda zarar gören cami için Vakıflar Bakanlığı titiz bir restorasyon çalışması yürüttü. Restorasyon Komitesi Sorumlusu Mühendis Fevvaz Hilal, "Restorasyon ve bakım çalışmalarının tam olarak tamamlanması için çalışmalar devam edecek" dedi. Rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle 2016'da Halep'ten göç eden Mahmud Azize de kurtuluşla birlikte şehre geri dönerek, 12 yıl sonra açılan Emevi Camii'nde teravih namazı kıldığını vurguladı. Azize, caminin büyük bir kısmının zarar gördüğünü ve restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldığını ifade etti. Halep'in tarihi simgelerinden biri olarak kabul edilen Emevi Camisi, İslam mimarisinin önemli eserlerinden biri olarak, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.