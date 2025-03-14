Halep Emevi Camii’nde 12 yıl sonra ilk teravih

Caminin avlusu, namaz kılmak isteyenlerle doldu. Uzun bir aradan sonra ibadet etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı. Saldırılarda zarar gören cami için Vakıflar Bakanlığı titiz bir restorasyon çalışması yürüttü. Restorasyon Komitesi Sorumlusu Mühendis Fevvaz Hilal, "Restorasyon ve bakım çalışmalarının tam olarak tamamlanması için çalışmalar devam edecek" dedi. Rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle 2016'da Halep'ten göç eden Mahmud Azize de kurtuluşla birlikte şehre geri dönerek, 12 yıl sonra açılan Emevi Camii'nde teravih namazı kıldığını vurguladı. Azize, caminin büyük bir kısmının zarar gördüğünü ve restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldığını ifade etti. Halep'in tarihi simgelerinden biri olarak kabul edilen Emevi Camisi, İslam mimarisinin önemli eserlerinden biri olarak, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.