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Halep halkından Şara yönetimine çağrı: Ülkeyi PKK'dan temizleyin

Halep halkından Şara yönetimine çağrı: Ülkeyi PKK'dan temizleyin

09:2815/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
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Halep'te PKK protestosu
Halep'te PKK protestosu

Suriye’nin Halep kentinde toplanan protestocular, PKK/YPG terör örgütüne karşı tepki göstererek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan ülkenin tamamını teröristlerden temizlemek için operasyon düzenlemesini istedi.

Halep'te Sadullah el-Cabiri Meydanı'nda toplanan protestocular,
terör örgütü PKK/YPG
'nin Suriye'den temizlenmesi ve operasyon başlatılması için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çağrıda bulundu.

Terör örgütünü protesto ettiler


Protestocular,
"Suç işlemek ve telaffuz açısından Esed ve SDG benzer isimlerdir", "Devletimiz isteklerimizi yerine getirmezse bireysel eylemlerle Şeyh Maksud’a müdahale edeceğiz", "SDG ve Esed aynı dövizin iki yüzüdür", "Geciken adalet yeni caniler yaratır"
ve
"SDG’nin varlığı, Suriye’nin bölünmesi ve istikrarsızlık demektir"
şeklinde Arapça yazılı dövizler taşıdı.


Protestoya katılan Halepli Halil Krez, yıllardır Esed rejimini protesto ettiğini, bugün ise terör örgütü PKK/YPG'nin kalıntılarına karşı protesto düzenlediğini belirtti.


Krez, PKK/YPG'nin Halep’in bir kısmı ve Fırat Nehri'nin doğu bölgelerini işgal altında tutmasının kabul edilemez durum olduğunu aktardı.


"Suriye topraklarının tamamı özgürleşmeli"


Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya operasyon başlatma çağrısında bulunan Krez,
"Devletin çatısı altında yer almayan her kişiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarının tamamı özgürleşene kadar protestolarımızı sürdüreceğiz."
dedi.

Halep'in Azez ilçesinden protestoya katılan İbrahim Hac Cüneyd, Suriye’nin Beşşar Esed rejiminden nasıl kurtarıldıysa, aynı şekilde terör örgütü PKK/YPG’den de kurtarılacağını söyledi.


"Devlet operasyon yapsın"


Yeni hükümetten operasyonu başlatmak için hareket emri vermesini isteyen Cüneyd, "Ülkemizin tüm hainlerden temizlenmesini istiyoruz. Örgütün ülkemizde konuşlanması kabul edilemez. Çocuklarımızı ve kardeşlerimizi bunlar esir etti. Operasyon için yeni hükümetten sadece bir işaret emri bekliyoruz." ifadesini kullandı.


ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, halen Halep'in bir kısmını ve Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeleri işgal altında tutuyor.





#Suriye
#operasyon
#halep

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