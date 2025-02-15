Halep halkından Şara yönetimine çağrı: Ülkeyi PKK'dan temizleyin

Suriye’nin Halep kentinde toplanan protestocular, PKK/YPG terör örgütüne karşı tepki göstererek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan ülkenin tamamını teröristlerden temizlemek için operasyon düzenlemesini istedi.
Terör örgütünü protesto ettiler
Protestoya katılan Halepli Halil Krez, yıllardır Esed rejimini protesto ettiğini, bugün ise terör örgütü PKK/YPG'nin kalıntılarına karşı protesto düzenlediğini belirtti.
Krez, PKK/YPG'nin Halep’in bir kısmı ve Fırat Nehri'nin doğu bölgelerini işgal altında tutmasının kabul edilemez durum olduğunu aktardı.
"Suriye topraklarının tamamı özgürleşmeli"
Halep'in Azez ilçesinden protestoya katılan İbrahim Hac Cüneyd, Suriye’nin Beşşar Esed rejiminden nasıl kurtarıldıysa, aynı şekilde terör örgütü PKK/YPG’den de kurtarılacağını söyledi.
"Devlet operasyon yapsın"
Yeni hükümetten operasyonu başlatmak için hareket emri vermesini isteyen Cüneyd, "Ülkemizin tüm hainlerden temizlenmesini istiyoruz. Örgütün ülkemizde konuşlanması kabul edilemez. Çocuklarımızı ve kardeşlerimizi bunlar esir etti. Operasyon için yeni hükümetten sadece bir işaret emri bekliyoruz." ifadesini kullandı.
ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, halen Halep'in bir kısmını ve Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeleri işgal altında tutuyor.