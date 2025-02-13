Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Paris'te: Suriye konulu konferansa katıldı

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani uluslararası donörler arasındaki koordinasyonun yenilenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı" ifadeleri yer aldı.

Şeybani, konferans kapsamında Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.