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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Paris'te: Suriye konulu konferansa katıldı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Paris'te: Suriye konulu konferansa katıldı

16:4413/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile de görüştü.
Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile de görüştü.

Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konferansa katılım sağladı. Şeybani, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile de bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani uluslararası donörler arasındaki koordinasyonun yenilenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı" ifadeleri yer aldı.


Şeybani, konferans kapsamında Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

#Suriye
#Fransa
#Ahmed Şara
#Esad Hasan Şeybani

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