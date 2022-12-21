​HDP oylarıyla gözdağı

Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki diyalog HDP’de de tartışılıyor. İYİ Parti’nin de paydaşlarından olduğu 6’lı masanın adayını bekleyen HDP, İmamoğlu-Akşener yakınlaşmasını yakın takibe aldı. HDP kurmaylarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığını ifade eden HDP’li bir isim, “Akşener’e rağmen Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz görüşünün partide halen hakim olduğunu” söyledi. Aynı isim, HDP örgütünün, Akşener’e sıcak bakmadığını da aktararak, İmamoğlu ile yaşanan yakınlaşmanın sonuçlarının HDP Genel Merkezi tarafından izlendiğini bildirdi.

KAFALAR KARIŞIK

Kulislerde, HDP’de seçimin ilk turda sonuçlanmasını savunan kanadın, İstanbul seçimlerinde aday göstermeyerek İmamoğlu’na verdikleri desteğin bir benzerinin önümüzdeki seçimlerde yinelemesini talep ettikleri, ikinci turu görelim diyenlerin ise adaydan çok Meclis dağılımına göre tercih belirleme eğiliminde olduğu konuşuluyor. Öte yandan HDP’de, CHP tabanından oy çekebilecek makul bir aday üzerinde uzlaşmasının getirileri de tartışılıyor.

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