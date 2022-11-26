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POLİTİKA

HDP'den Mansur Yavaş için net mesaj: Asla ama asla oy vermeyiz

HDP'li Tuncer Bakırhan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin açıklamada bulundu. Bakırhan, "Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPden Mansur Yavaş için net mesaj: Asla ama asla oy vermeyiz
HDP Mansur Yavaş'a kapıyı kapattı.

Millet İttifakı'nda adaylık karmaşası devam ederken HDP'den adaylık konusunda ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin açıklama geldi.

HDP MANSUR YAVAŞ'IN ÜSTÜNÜ BİR KEZ DAHA ÇİZDİ

HDP'li Tuncer Bakırhan, Yavaş'a asla oy vermeyeceklerini söyledi. Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili henüz Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bir tartışmaya girmedik. Ama neden sol, sosyalist, demokrat çevreler iki kötü arasında seçim yapmak zorunda kalsın? Kendi adayımızı çıkarırız.

"ASLA OY VERMEYİZ"

Ankara Belediye Başkanı'nın ismi tartışılıyor. Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz"

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