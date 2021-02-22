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HDP’li Taşdemir'i Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi: Yanında sırt çantası ve poşetler vardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 şehit verdiğimiz Gara’ya giden HDP’linin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı. Teslim olan terörist ifadesinde, Taşdemir’in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetlerle geldiğini, yaklaşık 1 saatlik araç yolculuğundan sonra kendisini Mahmur kampına bıraktıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Dirayet Dilan Taşdemir
Dirayet Dilan Taşdemir

Terör örgütü PKK’nın Gara’da mağarada 13 vatandaşımızı şehit etmesi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te düzenlenen özel oturumda bir HDP’linin Gara bölgesine gittiğini açıklamıştı.

Teröristin ifadesine ulaşıldı

Soylu daha sonra katıldığı bir TV programında bu kişinin HDP'linin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söylemişti. Soylu, teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP’li Taşdemir’i Gara bölgesinde gördüğünü anlattığını aktarmıştı. Taşdemir'i Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı. Terörist ifadesinde şunları söyledi:

  • "Herkesin yanında silah ve teçhizatları bulunuyordu. Gara alanında araç ile 1.5 saat yolculuk yaptık. Yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli, sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiğim kişi indi. Benim bulunduğum araca bindi.

"Sivil kıyafetliydi yanında sırt çantası vardı"

"Bu kişi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler de vardı. Araca bindikten sonra sadece selamlaştık. Aramızda başka bir konuşma olmadı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına geldik. Bize ‘hoşça kalın’ diyerek araçtan indi. Bu şahsı başka bir araç aldı."

"Örgüt üyeliği suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında bu bilgiler doğrultusunda soruşturma yürütüyor. Başsavcılık Taşdemir’in terör örgütü PKK ile ilişkisi ve Gara’da bulunmasıyla ilgili araştırma yapıyor. Bakan Soylu’nun açıklamaları ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturma, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yürütülüyor.

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