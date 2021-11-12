HDP’nin savunması Yargıtay’da

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, terör örgütü PKK’nın “siyasi kanadı” olarak nitelediği HDP’nin kapatılması talebiyle açtığı davada süreç işliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Haziran’da Başsavcılığın hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etmesinin ardından, iddianame ve eklerini HDP’ye tebliğ etmişti.
Parti hukukçuları, hazırladıkları 173 sayfalık ön savunmayı 5 Kasım’da Yüksek Mahkeme’ye sundu. AYM, partinin savunmasını Yargıtay Başsavcılığı’na gönderdi. Savunmayı inceleyecek olan Başsavcı Bekir Şahin’in 1 ay içinde esas hakkındaki görüşünü vermesi bekleniyor. Görüş partiye gönderilecek. Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri ise sözlü savunma yapacak.
Yargılama sonucunda Yüksek Mahkeme’nin, HDP’nin temelli kapatılmasına karar vermesi halinde, eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek.