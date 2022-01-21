Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun hakkında kan donduran gerçek: İlk silahlı saldırısı değilmiş

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi Uygun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

GÜNDEM Kartal sağlık ocağında hemşire cinayeti: Son sözü 'Konya'dan belalım geldi' oldu

Aile Sağlığı Merkezinde çalışan Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

ENİŞTESİNİ DE VURMUŞ

Zanlının, 2009 yılında eniştesini tabancayla vurduğu için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı belirlendi.

Zanlının cezaevinden çıktıktan sonra internet üzerinden Ömür Erez'le tanıştıkları tespit edildi

Rahmi Uygun

AİLESİNE AİT PARAYI EMANET ETMİŞ

Polis soruşturması sonucu zanlının, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan hakkında bir yıl hapis cezası kesinleşince cezaevine gireceği için ailesine ait olduğunu iddia ettiği 187 bin lira parayı Ömür Erez'e emanet ettiğini söylediği belirtildi.

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Rahmi Uygun'un poliste verdiği ifadesinde "Ona parayı verdim. Cezaevine gireceğim bana para lazım olur. Sen bana gönderirsin dedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi" dediği öğrenildi.

2021 yılının Ekim ayında cezasını tamamlayarak tekrar serbest kalan Rahmi Uygun ile Ömür Erez'in arasının bu para alışverişi nedeniyle bozulduğu sürekli tartışmaya başladıkları öğrenildi.

Ömür Erez'in cenazesi Maltepe'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek.

OTOBÜSLE İSTANBUL'A GELMİŞ

Polis soruşturması sonucu telefondaki son tartışmalarının ardından bir otobüse binerek İstanbul'a gelen Rahmi Uygun'un Bağcılar'da hastanede tedavi gören arkadaşı Y.Ö.'nün yanına gittiği ve "Kartal'a gitmem lazım. Bana yardımcı olabilir misin dediği " tespit edildi. Bu sırada Y.Ö.'nün yanında bulunan Musa T.'nin "Abi ben seni götüreyim" diyerek saldırganla birlikte Kartal'a gittiği belirlendi. Burada Musa T., otomobili bir kaç sokak arkada park ederek beklerken Rahmi Uygun'un cinayeti işlediği belirlendi.

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İFADESİNDE CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Rahim Uygun ise işlediği cinayeti itiraf ederken, tüm detayları polislere anlattı. "Cezaevinde çıktıktan sonra tanıştığı Ömür Erez'le ilişkimiz başladı. Ona kardeşimden daha çok güveniyordum. Evlenmeyi düşünüyordum. Ruhsatsız silah yüzünden bir yıl hapis cezam kesinleşince, aileme ait olan 187 bin lirayı ona vererek, bana arada sırada para göndermesini istedim. Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi. Ona çok kızmıştım" dediği kaydedildi. Para yüzenden sık sık tartıştıklarını anlatan Rahim Uygun "Son tartışmamızın ardından Konya'dan İstanbul'a geldim. Niyetim onunla konuşmaktı. Ancak aramızda yine tartışma çıktı. Bana hakaret etmeye başlayınca kendimi kaybettim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Rahim Uygun, Musa T. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

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FOTOĞRAF 15 Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı. Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun \"Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim\" dediği öğrenildi. Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun \"Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim\" dediği belirtildi. Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor. Hemşire Ömür Erez'in katil zanlısının ilk ifadesi: Borç para vermiştim geri alamayınca kendimi kaybettim​ İstanbul'un Kartal ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, ilk ifadesinde, cinayeti 'borç verdiği para' yüzünden işlediğini söyledi. Erez ile iki yıl önce internetten tanıştıklarını belirten katil zanlısı, "Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi. Kendimi kaybettim" diye konuştu. BiP'te paylaş

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Olay

Şüpheli Rahmi U, dün Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez'e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı.

Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

"Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik"ten suç kaydı bulunan Rahmi U, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.





FOTOĞRAF 19 Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurarak öldürmüştü. Uygun’un, kiralık otomobil ile Konya’dan İstanbul’a Musa T. ile birlikte geldiği öğrenildi. Ömür Erez’in katil zanlısı Rahmi Uygun’un ve beraberindeki Musa T.’nin bir börekçide kaydedilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rahmi Uygun ile Musa T., Kartal’da bir börekçiden birlikte çıkıyor. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaşıyor. Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı. Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun'un \"Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim\" dediği öğrenildi. Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun \"Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim\" dediği belirtildi. Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor. Silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Kartal'daki bir aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası katil zanlısı Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T.'nin bir börekçiden birlikte çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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