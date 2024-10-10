Hep mazlumun ve mağdurun yanında

Mahinur Özdemir Göktaş / Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı





Türkiye’nin demokratikleşme yolculuğunda son çeyrek yüzyıl çok önemli eşiklerin geçildiği, engellerin aşıldığı bir zaman dilimi olarak kayıtlara geçti. Bu dönemin aktörlerinden bahsederken olağanüstü bir mücadele ortaya koyan siyasi iradenin yanında, kritik zamanlarda gösterdikleri ilkeli duruşla demokrasi yolunda hayati destek veren medya kuruluşlarının da zikredilmesi gerekiyor. Yeni Şafak gazetesi tam 30 yıldır Türk basınında bu ilkeli duruştan taviz vermeyen yayın politikasıyla çok önemli bir misyon üstlendi ve “Türkiye’nin birikimini” Türkiye’nin geleceği için seferber etti.

Yeni Şafak, Türkiye’nin buhranlı yıllarında, bu topraklara büyük bir sadakatle bağlı insanların geleceğe dair umutlarını diri tutmak adına oluşturdukları bir mecraydı. Farklı düşüncelerden, renklerden, duruşlardan kalemlerin hem sesi hem nefesi oldu. Bu kalemler insanlara karamsarlık değil, umut ve öz güven aşıladılar. Sadece haber veren, haberdar eden bir gazete değildi Yeni Şafak, bu ülkenin insanına köklerini ve potansiyelini hatırlatan, istikametini gösteren bir yayın politikasıyla tabiri caizse “dava yayıncılığı” yaptı.

Türk insanına kendi geleceğine sahip çıkma iradesi ve değişmez denilen şeyleri değiştirme özgüveni kazandırma konusunda önemli bir misyon üstlendi Yeni Şafak. Askeri ve sivil vesayet odaklarıyla mücadelede her zaman milli iradenin yanında yer aldı, parti kapatma hamlelerine, e-muhtıralara, postmodern darbe teşebbüslerine karşı çok net bir duruş sergiledi. Renkli devrim denemelerinde, 17-25 Aralık FETÖ kumpaslarında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de bu duruşunu değiştirmedi.

Yeni Şafak küresel adaletsizlikler karşısında da sağduyulu ve hakkaniyetli bir çizgiden taviz vermedi, her zaman mazlumun ve mağdurun yanında oldu. Özellikle son dönemde İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı ve savaş suçlarını tüm dünyaya duyurma konusunda İngilizce yayınlarıyla önemli bir misyon icra etti. Uluslararası toplumun sessizliğine karşı Filistinlilerin sesi oldu, dünyanın farklı yerlerinde yeşeren insani dayanışmaya destek verdi.





Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihinin hem şahidi hem de hafızası olan Yeni Şafak gazetesinin kuruluşundan bu yana izlediği çizgi takdiri hak ediyor. 30. yayın yılı münasebetiyle Yeni Şafak ailesine demokrasi mücadelesine verdiği katkılardan ve küresel adaletsizlikler karşısındaki duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada medya ne kadar değişip dönüşse de geleneksel medya yerini dijital medyaya bıraksa da yayıncılığın kalitesini her zaman ilkelerin belirleyeceğini düşünüyor, milli iradenin yanında olma ve mazlumla dayanışma anlayışının hiçbir zaman itibar kaybetmeyeceğine inanıyoruz.

Yeni Şafak gazetesinin otuzuncu yayın yılını kutluyor, bu yeni medya dünyasında da başarılar diliyoruz.

Osman Aşkın Bak





İlkeli habercilikte her daim örnek olmuştur

Osman Aşkın Bak / Gençlik ve Spor Bakanı





Yeni Şafak gazetesinin 30. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum.

Türk basınının öncü kuruluşlarından Yeni Şafak gazetesi, ülkesinin ve milletinin çıkarlarını gözeterek yaptığı ilkeli habercilik anlayışıyla her daim örnek olmuştur.

Doğru ve dürüst habercilik anlayışından taviz vermeden yayın hayatına devam eden Yeni Şafak’ın aynı ilkelerle yoluna devam edeceğine ve aziz milletimizin doğru haber alma hakkına çok daha uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Yeni Şafak gazetesinin 30 yıldır okuyucularıyla buluşmasında emeği olan herkesi gönülden tebrik ediyor, Yeni Şafak gazetesine nice yıllar diliyorum.











