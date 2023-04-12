Hepsi kaçak

Otomobil kaçakçılığına büyük darbe indirildi. Bulgaristan üzerinden yurda kaçak getirdikleri araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan suç örgütünü çökertmek için Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şebekenin otomobilleri, “change” adı verilen hurdaya çıkmış aynı model araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp piyasaya sürdüğü belirlendi.

ARABALARA EL KONULDU

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen kaçakçılık polisi Ankara merkezli 45 ilde “Kontak” Operasyonu başlattı. Gözaltı kararı verilen 369 şüpheliden 150’si yakalandı. Şebekenin Türkiye’ye getirip change ederek piyasaya sürdüğü 275 otomobile el konuldu. Firari şüpheliler her yerde aranıyor.

BULGAR POLİSİ DE PEŞLERİNDE

Çetenin Bulgar şüphelilerine yönelik Bulgaristan Emniyeti de harekete geçti. Suç örgütü ile bağlantısı tespit edilen 484 Bulgaristan vatandaşı hakkında Bulgar makamlarınca adli işlem başlatıldı. Suça karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.







