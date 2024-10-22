Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberi sevinçle karşılandı. Gazi ve şehit yakınları yaptığı açıklamalarla duydukları memnuniyeti dile getirdi. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da hain kalkışmada bulunduğu gecede çok sayıda vatandaşla Atatürk Havalimanı’na yürüdükleri sırada üzerlerinden tank geçmesi sonucu eşi şehit, kendisi de gazi olan 3 çocuk annesi Vahide Şefkatlioğlu, “Onun insanlara ibretlik olarak darağacına asılıp sallandırılmasını isterdim. Her şehit için Allah ona bin azap versin” diye konuştu.





CAYIR CAYIR YANSIN

Hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki bombalı saldırıda polis memuru ikizleri Ahmet ve Mehmet’i şehit veren baba Ali Oruç, “Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak. Dünyadan bir pislik kurtuldu” dedi. Aynı yerdeki saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit de “Bu sabah en sevindirici haberlerden birini aldık. 15 Temmuz’da 251 şehit verdik. Bunun ölmesiyle FETÖ inşallah dağılma noktasına gelecek” temennisinde bulundu.

FETÖ İLE MÜCADELEYE DEVAM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında gazi olan Yusuf Ak, “O oluşum devam ettiği sürece biz milli mücadelenin devamını getireceğiz. Türk milletinin kolluk kuvvetleri hiçbir şekilde 'Lideri öldü, bu bitti' diye bir şey düşünmez. Vatandaş olarak biz de mücadele edeceğiz” vurgusu yaptı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki yaralıları kurtarmaya çalışırken gazi olan Oğuz Ayanoğlu, FETÖ'nün ölümüyle alakalı şunları söyledi: “Vatan haini olarak ömrünü idame etti, yıllarca yaşadı. Vatan haini olarak da geberdi. Allah bu topraklara gömülmeyi ona nasip etmedi. Uşaklığını yaptığı, maşalığını yaptığı Amerikan topraklarında geberdi, gitti”

 Şehit Polis Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit, "Bir nebze içimize su serpildi. Çok şükür bu din, vatan, millet ve devlet düşmanı geberdi. Cehennem coşmuştur şimdi" değerlendirmesinde bulundu.

ALDIĞIM EN GÜZEL HABER

15 Temmuz şehidinin eşi Sema Sertçelik, terörist Gülen’in ölümünün 8 senedir aldığı en güzel haberlerden biri olduğunu belirtirken, şehit oğlu Ahmet Karmil elebaşı ile hesaplaşmalarının mahşere kaldığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazi olan Ercan Şen, şunları söyledi: “15 Temmuz’da dökülen kanlarımızın, ahımızın bir kere daha çıktığına şahit olduğumuz için Rabb’imize şükrediyoruz”

KANIMIZ YERDE KALMADI

Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında silahla vurularak yaralanan Safiye Bayat, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, “Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı. Allah'ın intikamı en güzel olanıdır. Şehitlerimizin kanı ne zaman alınacaktı sorusuna bugün cevap bulundu” değerlendirmesinde bulundu.





MEKÂNI CEHENNEM OLSUN

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Alâ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Tümgeneral Alâ, “FETÖ elebaşı terörist ölmüş. Bu dünyada bize yaşattığı acıları ahirette misliyle yaşasın. Yandaşları ve sevenleri de Allah (c.c) aynı akıbeti yaşatsın, inşallah daha beter olunsunlar. Hakkım haram olsun, mekânı cehennem olsun” ifadelerini kullandı.

Halisdemir'e koştuk

FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünün ardından vatandaşlar, 15 Temmuz’da şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini gidip dualar etti.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen’in ölüm haberini duyan vatandaşlar, örgütün hain darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelerek dua okudu. Şehidin kabrini ziyarete gelenlerden Efe Kahveci, 15 Temmuz'un kahramanı Halisdemir'i böyle bir günde ziyaret etmenin kendilerine farklı duygular yaşattığını söyledi. Kahveci, “Onun için dua edeceğiz, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz” dedi.





YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ

Bülent Coşkun ise Bursa'da yaşadığını, yıllardır şehidin kabrini ziyaret etmek istediğini ancak bugüne nasip olduğunu söyledi. FETÖ elebaşının ölümünün ardından bir nebze yüreklere su serpildiğini dile getiren Coşkun, “Sebep olanlar, hesabını verecekler öbür tarafta. İnşallah şehidimizin ruhu şad olur. İnşallah, ailesi de bir nebze rahatlamıştır” şeklinde konuştu.





Sevinçten tatlı dağıttılar

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölümü Türkiye genelinde coşkuyla karşılandı. Yurdun birçok yerinde tatlılar ikram edildi. Rize’de bir esnaf sütlaç dağıtırken, Yalova Üniversitesi’nde öğrencilere lokum ikram edildi. FETÖ’nün ölümü Suriye’de de coşkuyla karşılandı. Suriye Milli Ordusu da Azez ve Afrin’de vatandaşa tepsilerle tatlı dağıttı. Bölgedeki askerler, çocuklar ve siviller Gülen’in ölümünü kutladı. İnsanlık bir caniden kurtuldu: Dr. Eray Güçlüer FETÖ elebaşının ölüm haberini “Dünya güzel bir güne uyandı” sözleriyle verdi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensupları örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü bildirdi. Bu doğrultuda sabah haberlerinde izleyicilerine bu haberi vermek isteyen Dr. Eray Güçlüler sözlerine, "Dünya güzel bir güne uyandı" diyerek başlayarak. FETÖ liderinin ölüm haberini aktardı. Sözlerinde kendisininde FETÖ mağduru olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, insanlık bir caniden kurtuldu diyerek, örgütün alçak yapısı hakkında bildiklerini anlattı.







