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POLİTİKA

Her şeyleri yalan

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Torbalı'da yeni gelen yönetimin ilk icraatı 420 belediye çalışanının işine son vermek oldu. Namus sözü verilmişti. Seçim bitti her şey yalan oldu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Türk Kızılay İstanbul Şubesinin hayata geçirdiği "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında İzmir'in Torbalı ilçesinde Zeliha Ömer Genç Kızılay Anaokulunu açtı.

İLK İCRAATLARI ÇALIŞANLARIN EKMEKLERİYLE OYNAMAK

31 Mart’ta beş yıl boyunca Torbalı'ya güzel hizmetler yapan eski AK Partili Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in yeniden seçilemediğini hatırlatan Yıldırım, "Torbalıların beklediği şey yeni gelen başkanın aldığı yerden ilçeyi daha iyi yere taşıması olmalıydı. İlk icraatı 420 çalışanın işine son vermek oldu. Bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamak hiç yakışmadı. Merak etmeyin sahipsiz değilsiniz. Yalnız değilsiniz; vekillerimiz ve biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜN OLUR HARMAN OLUR

Yıldırım, “Namus sözü verilmişti. Bir kişinin bile işinden olmayacağının garantisi CHP Genel Başkanı ve belediye başkanı tarafından söylenmişti ama seçim bitti her şey yalan oldu. Seçimlerdeki o sözler uçtu gitti. Bunları bir kenara not edin, gün olur harman olur. İnşallah bir gün Torbalı kendine yakışanı yapar ve hizmet edenleri baş tacı yapar. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

HİÇ GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

Yıldırım, "Ben bir Türk askeriyim, sınırlarda gezerim, nerede bir düşman görsem başını ezerim" dizelerini okuyan çocuğu dinledikten, "Bu gençler olduktan sonra evvel Allah hiç gözünüz arkada kalmasın. Bu bayrağa devlete ve millete karşı düşmanlık yapanların karşısında yüz binlerce Güller, Ahmetler ve Eren Bülbüller var" dedi.

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