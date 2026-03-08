Hesabına yanlışlıkla gelen parayı banka şubesine giderek geri gönderdi

"IBAN’ıma yanlışlıkla para geldiğini fark ettim. Benim böyle bir alacağım para yoktu. Daha sonra atan kişiyi araştırıp buldum. Hesabıma 20 bin lira para gelmişti. Sonra bankaya giderek parayı atanın hesabına parayı tekrar gönderdim. Ramazan ayındayız ve hakka girmek istemedim. Parayı atan da bana bir tepki vermedi. Sadece bir yanlışlık olmuş dedi. Yanlışlıkla gönderdiğini biz iletişime geçtikten sonra fark etti. İşlemde herhangi bir açıklama yazmıyordu. Ben de paranın yanlışlıkla gönderildiğine dair bir açıklama yaparak parayı hesabına gönderdim"