Hesabına yanlışlıkla gelen parayı banka şubesine giderek geri gönderdi

12:248/03/2026, Pazar
Hüseyin Gülmez
Hüseyin Gülmez

Sivas’ta 68 yaşındaki Hüseyin Gülmez, banka hesabına yanlışlıkla gelen parayı geri gönderebilmek için banka şubesine gitti.

Sivas’ta yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Gülmez, banka hesabına beklemediği bir para geldiğini fark etti. Açıklama yapılmadan gönderilen parayı kendisine ait olmadığı için geri göndermek istedi ama cep telefonu uygulaması ile bunu başaramadı.

Gülmez, parayı gönderene ulaşmayı başarıp durumu anlattı. Paranın sahibi ise yanlış işlem yaptığını Gülmez’in aramasıyla öğrendi. Gülmez parayı geri gönderebilmek için banka şubesine gitmek zorunda kaldı.

Hüseyin Gülmez, hatalı işlem yapan kişiyi arayıp bulduğunu belirterek,
"IBAN’ıma yanlışlıkla para geldiğini fark ettim. Benim böyle bir alacağım para yoktu. Daha sonra atan kişiyi araştırıp buldum. Hesabıma 20 bin lira para gelmişti. Sonra bankaya giderek parayı atanın hesabına parayı tekrar gönderdim. Ramazan ayındayız ve hakka girmek istemedim. Parayı atan da bana bir tepki vermedi. Sadece bir yanlışlık olmuş dedi. Yanlışlıkla gönderdiğini biz iletişime geçtikten sonra fark etti. İşlemde herhangi bir açıklama yazmıyordu. Ben de paranın yanlışlıkla gönderildiğine dair bir açıklama yaparak parayı hesabına gönderdim"
dedi.


