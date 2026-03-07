Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 390 şüpheli yakalandı

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 390 şüpheli yakalandı

14:127/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Dolandırıcılık operasyonlarında 390 şüpheli yakalandı
Dolandırıcılık operasyonlarında 390 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 22 ilde dolandırıcılara yönelik icra edilen operasyonlarda 600 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 390 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bartın ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 247’si tutuklandı, 143’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya banka personeli olarak tanıtarak, sahte otel rezervasyonları oluşturarak, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunarak, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün ilanları vererek, 'sazan sarmalı' yöntemiyle gayrimenkul satışı gerçekleştirerek ve yasa dışı ilaç ve sağlık raporu temin etme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın ve gümüş gibi değerli madenler, ruhsatsız silah ve mühimmat ile 13 adet gayrimenkule el konuldu.




#dolandırıcılık
#operasyon
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
47-48-49-51 yaş aralığına erken emeklilik altın tepside! SGK Girişi 1997-2009 arası olanlara müjde geldi