'Polis' ve 'savcıyım' yalanıyla 15 milyon liralık vurgun: Şüpheliler yakalandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde, şüphelilerin mağdur kadını korkutarak kilometrelerce uzaktaki kamerasız bir bölgeye çağırdığı ve yaklaşık 15 milyon lira değerindeki para ile ziynet eşyalarını elden teslim aldığı belirlendi.