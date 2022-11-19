Hiçbir cemevi bize bağlanmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hiçbir cemevinin kendilerine bağlanmadığını söyledi. Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Ersoy, cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmadığını ifade ederek, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın sadece destek amaçlı bir kuruluş olduğunu söyledi. Ersoy, “Bu kuruma bir müracaat yoksa yani bir eksik, ihtiyaç talebinde bulunulmamışsa cemevleriyle bir ilişki kurulmuyor. Cemevi kendi bize başvurursa, ‘Benim bu ihtiyaçlarımı karşılayın’ derse biz destek oluyoruz. Alevilik-Bektaşilik üzerine mastır ve doktorasını yapmış uzman arkadaşlar görevlendirilecek. Devlette ilk defa bir Alevi-Bektaşi cemevi kariyer uzmanlığıyla ilgili bir alan açılmış oldu“ diye konuştu.

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4 KÜRT SANATÇIYA MAHALLE BASKISI

Bakan Ersoy, HDP’den gelen kültür yolu festivalleri eleştirisine yanıt verirken; “Çok önemli 4 Kürt sanatçıyı davet ettik biz o festivallere, kabul edemediler. Bakın, edemediler kısmının altını çiziyorum. Muhtemelen mahalle baskısına maruz kaldılar” dedi.