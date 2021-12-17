​Hilmiye Sezgin Hakk’a uğurlandı ​

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa, Nuri, Bayram, Kazım ve Muzaffer Albayrak’ın teyzesinin kızı, Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın’ın yeğeni, Mustafa Sezgin’in eşi Hilmiye Sezgin (77) Almanya’da vefat etti.
Sezgin için dün Trabzon’un Of ilçesi Taşan beldesinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Ahmet Albayrak, Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mustafa Günaydın’ın yanısıra Sezgin, Albayrak ve Günaydın aileleri ile belde halkı katıldı. Sezgin’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.