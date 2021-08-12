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Hiperaktif oğlunu yaramazlık yapınca boğarak öldürdü: Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de 12 yaşındaki oğlu Haydar Elmacıoğlu’nu yaramazlık yaptığı için boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hasan Elmacıoğlu’na verilen cezayı Yargıtay onadı.

Haber Merkezi DHA
​Hiperaktif oğlunu yaramazlık yapınca boğarak öldürdü: Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
Hasan Elmacıoğlu'na ‘nitelikli adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta malulen emekli, bedensel engelli 4 çocuk babası Hasan Elmacıoğlu, öz çocuğunu öldürdü. Sürekli yaramazlık yaptığını iddia ettiği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan oğlu Haydar’ı, evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içinde iple boğarak hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan baba Elmacıoğlu tutuklandı. Hakkında, ‘nitelikli adam öldürme’ suçundan dava açıldı.

"İLAÇ VERİP UYUTUYORDUK"

Mahalle baskısından dolayı oğlunu öldürdüğünü belirten Elmacıoğlu, "Mahalleli üstüme çok geldi. Oğlum hiperaktif. Çok uyarmama rağmen insanlara hastalığını anlatamadım. Hastaneye götürdüm. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gittim. 'Yaşı küçük en iyisi ev' dediler. İlaç verip uyutuyorduk. İstemeden çevreye zarar veriyordu. Bir anda kendimi kaybettim. Pişmanım." diye konuştu. Mahkeme, Hasan Elmacıoğlu’nu, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

12 yaşındaki oğlu Haydar Elmacıoğlu
12 yaşındaki oğlu Haydar Elmacıoğlu

HAKİM KARŞISINA SON KEZ ÇIKTI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Mart 2018’de görülen davanın karar duruşmasında sanık baba Hasan Elmacıoğlu, son kez hakim karşısına çıktı.

TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMADI

Sanık avukatının eksik inceleme yapıldığı ve ‘tahrik’ indirimi yapılması gerektiği yönündeki taleplerinin de yerinde görülmediğini belirtilerek, temyiz itirazlarının esastan reddine karar veren ceza dairesi, davayı oy birliği ile onayarak karara bağladı.

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