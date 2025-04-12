Hırvat üyeden değerlendirme: Türkiye'nin tutumu tartışma konusu olamaz

"Söz konusu Bosna Hersek olduğunda Türkiye'nin tutumu hiçbir zaman tartışma konusu olamaz. Türkiye, her şeyden önce Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının korunmasından yana. Bunu hiçbir zaman Türkiye'de Türk yetkililerin önünde tartışmaya sunamazsınız. Bu durum gelecekte de devam edecektir."