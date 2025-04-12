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Hırvat üyeden değerlendirme: Türkiye'nin tutumu tartışma konusu olamaz

Hırvat üyeden değerlendirme: Türkiye'nin tutumu tartışma konusu olamaz

15:2712/04/2025, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkan Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile bir araya gelmişti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkesi söz konusu olduğunda, Türkiye'nin tutumunun tartışma konusu olamayacağını söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Komsic, yerel basına değerlendirmede bulundu.

Komsic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Boşnak üye Denis Becirovic'in de bulunduğu görüşmede, Bosna Hersek'teki siyasi gerginliğe ilişkin düşüncelerini Erdoğan ile paylaştıklarını belirtti.

Sırp üye farklı düşünüyor

Saraybosna'dan farklı olarak daha yumuşak bir tonda konuştuklarını aktaran Komsic, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu Bosna Hersek olduğunda Türkiye'nin tutumu hiçbir zaman tartışma konusu olamaz. Türkiye, her şeyden önce Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının korunmasından yana. Bunu hiçbir zaman Türkiye'de Türk yetkililerin önünde tartışmaya sunamazsınız. Bu durum gelecekte de devam edecektir."
Komsic, Becirovic ile benzer görüşte olduklarını, Cvijanovic'in ise farklı düşündüğünü kaydetti.


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