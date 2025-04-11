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Pencap Eyalet Başkanı Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi

Pencap Eyalet Başkanı Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi

19:2811/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Pakistan Pencap Eyaleti Başkanı Maryam Nawaz Sharif, Antalya'da.
Pakistan Pencap Eyaleti Başkanı Maryam Nawaz Sharif, Antalya'da.

Pakistan Pencap Eyaleti Başkanı Maryam Nawaz Sharif, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF 2025) katılmak üzere Antalya’ya geldi.

Pencap Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret etti.

Sharif'e, Pencap Eyaleti Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb eşlik ediyor.

Sharif, Antalya’da Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu tarafından karşılandı.

Yarın konuşma yapacak

Maryam Nawaz Sharif, yarın Forum'da bir konuşma yapacak.

Antalya Diplomasi Forumu’nun 4. edisyonu, “Parçalanmış Bir Dünyada Diplomasiyi Geri Kazanmak” temasıyla 11-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek.

Forumda dünya genelinden liderler, politika yapıcılar, akademisyenler, iş dünyası uzmanları ile medya ve sivil toplum temsilcileri bir araya geliyor.



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