Pencap Eyalet Başkanı Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi

Pencap Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret etti.

Sharif'e, Pencap Eyaleti Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb eşlik ediyor.

Yarın konuşma yapacak

Yarın konuşma yapacak

Maryam Nawaz Sharif, yarın Forum'da bir konuşma yapacak.

Antalya Diplomasi Forumu’nun 4. edisyonu, “Parçalanmış Bir Dünyada Diplomasiyi Geri Kazanmak” temasıyla 11-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek.

Forumda dünya genelinden liderler, politika yapıcılar, akademisyenler, iş dünyası uzmanları ile medya ve sivil toplum temsilcileri bir araya geliyor.