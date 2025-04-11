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Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım: İnsanlık için daha adil bir geleceğe...

Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım: İnsanlık için daha adil bir geleceğe...

19:2711/04/2025, Cuma
AA
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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Küresel diyaloğun kalbinin attığı bir buluşma noktasına dönüşen Antalya Diplomasi Forumu'nun, insanlık için daha adil bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"4. Antalya Diplomasi Forumu için dünyanın dört bir köşesinden ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerine, yurt içi ve yurt dışından katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Barışın ve uzlaşmanın dili olan diplomasi, krizlerin üstesinden gelmenin tek yolu. Bu anlamda küresel diyaloğun kalbinin attığı bir buluşma noktasına dönüşen Antalya Diplomasi Forumu'nun, insanlık için daha adil bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."


#Antalya Diplomasi Forumu
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