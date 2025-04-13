Hizmet geliri öğrenciye burs olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmet gelirleri, öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karşılanmasında kullanılacak. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 32 maddelik kanun teklifine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Bu kapsamda kaydedilen ödenekler, bakanlığın gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ayrılacak. Böylece öğrenim kredisi,