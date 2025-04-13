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Hizmet geliri öğrenciye burs olacak

Hizmet geliri öğrenciye burs olacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmet gelirleri, öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karşılanmasında kullanılacak. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 32 maddelik kanun teklifine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Bu kapsamda kaydedilen ödenekler, bakanlığın gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ayrılacak. Böylece öğrenim kredisi,

burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin bir bölümü hizmet gelirlerinden karşılanacak. Bu gelirlerle yeni yurtların inşa edilmesi, gençlik ve spor alanındaki yatırımların daha hızlı gerçekleştirilmesi için ek ödenek de oluşturulacak. Öte yandan teklifin diğer maddeleri çoğunlukla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeleri içeriyor. Teklifle, devlet memurlarının özlük hakları korunacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlik adını alacak. Bakan müşavirlerinin görev süresi bakanın görev süresiyle sınırlı kalacak. Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde eski görevlerine 1 ay içinde dönecek. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden emekli olanların sağlık giderleri Danıştay bütçesinden karşılanacak.


#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#hizmet
#gelir
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