HİZMET-İŞ Mamak'ta greve çıktı

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, Mamak Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı aldı.





Sendika yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mamak Belediyesi şirketi çalışanı bin 480 üyemiz için yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yasal görüşme süreci ve arabulucu nezdinde yapılan müzakerelerde anlaşma sağlanamadığından dolayı grev kararı alınmıştır.





ENFLASYONUN ALTINDA RAKAM ÖNERDİ

31 Mart Yerel seçimlerinden önce Mamak Belediyesi işyerlerinde bizzat Belediye Başkanı tarafından işçilere, ücretlerinin düşük olduğu, seçimi kazanmaları halinde ücretlerin Ankara’da en yüksek ücreti alan ilçe belediyelerin seviyesine çıkarılacağının sözü verilmiştir. Emekçiler ve Mamaklılar Sayın Başkanın verdiği bu sözün yerine getirilmesini beklerken, teklif edilen ücret emekçiler tarafından tepki çekmiş ve kabul görmemiştir. Mamak Belediyesi yönetiminin çalışanlara 1 yıl için önerdiği ve Sayın Belediye Başkanı tarafından kamuoyuna duyurulan rakam yüzde 43’tür. Oysa yıllık enflasyon verileri bu rakamın çok üstündedir. Mamak halkına gece gündüz hizmet eden emekçiler geçinemiyor, kirasını ödeyemiyor, çoluk çocuğuna bakamıyor. Her geçen gün kredi kartlarına, esnafa borçları katlanarak büyüyor.





BELEDİYE BORCUNU BAHANE EDEREK AZ ZAM TEKLİF ETTİ

Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin yaptığı açıklamada, "Emekçinin hakkı her şeyden önemlidir" diyor ancak teklif ettiği ücret zammı çalışanların beklentilerinden çok çok uzaktır. Yıllık enflasyon oranının yüzde 51.97 olduğu ülkemizde, belediyenin borcunu bahane ederek işçilere yüzde 43 zam teklif edilmesi ne Hizmet-İş Sendikamızın ne de üyemiz emekçilerin kabul edebileceği bir artış değildir. HİZMET-İŞ Sendikası olarak, emekçilerin işi, aşı ve geleceği bizler için her şeyden önemlidir. Bunun içindir ki sunulan ücret teklifinin kabul etmiyor, üyelerimizin haklarını ve geleceklerini korumak için tüm yasal haklarımızı kullanıyoruz.

Üyelerimizin reddettiği, işveren tarafından dayatılan bu sefalet ücretini kabul etmeyişimizin, hangi siyasi amaçlı talepleri ihtiva ettiğini merak ediyoruz? Bizim ve üyelerimizin toplu iş sözleşmesini siyasi bir hesaplaşma ve inatlaşmaya dönüştürmek gibi bir anlayışımız olmadı, olamaz.





ÜYELERİMİZİN ONAYLAMADIĞI SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Bu ifadeleri kullanmak ya ideolojik saplantılarından çıkamamış olmakla ya da sefalet ücretini reva görenlerin algı ve manipülasyon yaparak sözlerini unutturmaya çalışmakla açıklanabilir. Tekrardan ifade etmek isteriz ki, Mamak Belediyesi’nde bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin onaylamadığı bir sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Biz toplu iş sözleşmesini masada, üyelerimizin kabulü ve sosyal tarafların imzası ile bitirmek istiyoruz. Greve çıkarak üyemiz emekçiler ve Mamak’ta yaşayan yurttaşlarımız huzursuz olsun istemiyoruz”







