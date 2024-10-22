HSK müfettişi yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı

Hakim ve savcı atamaları her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve bu atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmakta. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.