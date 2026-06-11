HSK'da atama mesaisi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2026 Yaz Kararnamesi üzerine çalışmaları sürüyor. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında bölgelerde görev yapan hâkim ve savcıların durumları analiz ediliyor. Kararnamenin yaklaşık 4 bin 600 hâkim ve savcıyı kapsaması bekleniyor. En çok merak edilen bölümlerinin başında ise Cumhuriyet başsavcılarına yönelik atamalar geliyor. Yaklaşık 30 il Cumhuriyet başsavcısının görev yerinin değişebileceği, bunun yanında 40 ilçe Cumhuriyet başsavcısı için de yeni görevlendirmelerin gündemde olduğu ifade ediliyor. Ankara ve İstanbul’da başsavcı ve vekillerinin değişeceği öğrenildi. Kararnamenin takvim doğrultusunda yarın yayınlanması planlanıyor.