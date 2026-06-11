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HSK'da atama mesaisi

HSK'da atama mesaisi

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2026 Yaz Kararnamesi üzerine çalışmaları sürüyor. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında bölgelerde görev yapan hâkim ve savcıların durumları analiz ediliyor. Kararnamenin yaklaşık 4 bin 600 hâkim ve savcıyı kapsaması bekleniyor. En çok merak edilen bölümlerinin başında ise Cumhuriyet başsavcılarına yönelik atamalar geliyor. Yaklaşık 30 il Cumhuriyet başsavcısının görev yerinin değişebileceği, bunun yanında 40 ilçe Cumhuriyet başsavcısı için de yeni görevlendirmelerin gündemde olduğu ifade ediliyor. Ankara ve İstanbul’da başsavcı ve vekillerinin değişeceği öğrenildi. Kararnamenin takvim doğrultusunda yarın yayınlanması planlanıyor.

YÜKSEK YARGIYA YENİ ATAMA

Yüksek yargıda ilk görevlendirmeler belli oldu. HSK Genel Kurulu'nca Yargıtay üyeliğine Gökhan Karaköse seçilirken, Danıştay üyeliklerine ise Gülten Hatipoğlu ile Recep Yılmaz Korkmaz getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada yüksek yargıya seçilen isimleri tebrik ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Öte yandan Yargıtay üyeliğine seçilen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse için veda töreni düzenlendi.


#Hakimler ve Savcılar Kurulu
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