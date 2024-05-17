Hudut Birlikleri geçit vermedi! Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"