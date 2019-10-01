Gündem Huzurevinin şairi
ANKARA

Huzurevinin şairi

Ankara’da Ümitköy Huzurevi’nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Demirtaş, çocukluğundan beri zihninde tasarladığı şiirleri huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle “Sultan Demirtaş’ın Yüreğinden Seslenişler” isimli kitapla yazıya döktü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultan Demirtaş
Sultan Demirtaş

İki evlilik yapan ancak hiç evlat sahibi olamayan Demirtaş, hem psikolojik rahatsızlıklar hem de çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2006’da huzurevine yerleşen Demirtaş burada kendine ait odasında mutlu bir yaşam kurarak biriktirdiği aylıklarıyla 2 kez hacca, 8 kez umreye gitti.

ÖKSÜZLERE HIRKA ÖRÜYOR

Bu süreçte küçüklüğünden beri zihninde biriktirdiği şiirleri, huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle “Sultan Demirtaş’ın Yüreğinden Seslenişler” isimli bir kitaba dönüştüren Demirtaş, odasında bir yandan şiir yazıyor bir yandan da öksüz çocuklar için kıyafet örüyor. Uzunca bir süre yalnızlık hissiyle yaşadığını aktaran Demirtaş, “Gençliğimde gün ne yandan doğdu ne yandan battı bilmedim. Şimdi burada kendime ait bir dünyam var. Her gün Kur’an-ı Kerim okuyorum. Öksüz çocuklar için yelek örüyorum” diye konuştu. Demirtaş, küçük yaştan beri ezberinin çok iyi olduğunu ve aklından şiirler yazdığını ifade ederek, şöyle devam etti: “Yıllarca zihnimden hep şiirler yazdım ama bir türlü onları kağıda dökme cesaretini kendimde bulamadım. Huzurevindeki bir arkadaşımın beni cesaretlendirmesiyle bu şiirleri kağıda dökmeye karar verdim. Ellerim titrediği için ben söyledim arkadaşım yazdı. Şiirleri yazarken ilhamı, yaşadığım acılardan ve Allah ile Peygambere olan sevgimden aldım. Yazdığım şiirleri gören il müdürü, bunları kitaplaştırmayı önerdi. Tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Kalbimden gelip dilimden dökülen sözleri Anadolu’nun yöresel sözleriyle Sultan Demirtaş’ın Yüreğinden Seslenişler kitabımda topladım.”

Gençlere taş çıkarıyor
GÜNDEM
Gençlere taş çıkarıyor
67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

2018'de yüksek miktarda silah alımı yapan ​Riyad'ın askeri yeterliliği tartışma konusu oldu.
Sisi ve Gülen ittifakı

Sisi ve Gülen ittifakı

​Darbeci Sisi'nin kanalı TEN TV, teröristbaşı Gülen ile röportaj yaptı.
Heykele11 milyon lira harcadı

Heykele
11 milyon lira harcadı

​İsraf propogandası yapan CHP'de belediyelerin heykellere ayırdığı miktar tartışma konusu oldu.
Psikolojiyi bozuyormuş

Psikolojiyi bozuyormuş

Antalya'da şehit askerin isminin sokağa verilmesini CHP'li belediye meclis üyesi engelledi.
Türk turizminde büyük yükseliş

Türk turizminde büyük yükseliş

​Yılın ilk 8 ayında 31.4 milyon turist ağırladık.
Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Emin amca, devletin başka ülkelere muhtaç olmaması için yardım parası almadı.
Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

​Hatice Cengiz: Trump, milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu.
MGK'dan yazılı açıklama

MGK'dan yazılı açıklama

​Güvenli bölge projesi daha ileri adımlarla güçlenecek.
'Peygamberler bile hata yapar'

'Peygamberler bile hata yapar'

​Kaşıkçı cinayeti sorulan Prens Selman'dan ilginç savunma.
Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

'​İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Davet gitmiş'.
Otobüs durağa daldı

Otobüs durağa daldı

​Ankara'da yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
29 okulun yerine<br> yeni okullara gidecekler<br>

29 okulun yerine
yeni okullara gidecekler

Hasar gören okullar yerine bu okullarda eğitim verilecek.
Satışa ara verildi

Satışa ara verildi

​İki televizyon kanalının devrinde sürpriz engel.
Katilleri için<br>istenen ceza

Katilleri için
istenen ceza

Halit Ayar, İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Ümmetin<br>umudu Türkiye

Ümmetin
umudu Türkiye

​Deprem sonrası Müslüman ülkelerden mesaj var.
'O anda<br>karar verdim'

'O anda
karar verdim'

​Hayrettin Karaman, hayatının bilinmeyenlerini anlattı.
Krallık yarışında şüpheli ölüm

Krallık yarışında şüpheli ölüm

Kral Selman'a en yakın isim öldürüldü: Gözler Prens Selman'da.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.