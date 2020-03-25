Gündem İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor
MALATYA

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları hakkında konuştu

Haber Merkezi Diğer
MALATYA BB
MALATYA BB

Koronavirüs’ün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren dezenfekte ve hijyen çalışmalarını artıran Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanları olan toplu taşıma araçları ile duraklardan sora şimdide ibadet alanlarında gerekli tedbirleri alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren bizzat çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların sadece önlem ve tedbir amaçlı olduğunu belirterek, vatandaşların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durumun şu an itibariyle bulunmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Söğütlü Camii ile Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Gürkan: Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlar ilaçlanıyor

Küresel ölçekli yaşanan Koronavirüsü’ne karşı ortak kullanım alanlarında hijyen uygulaması çalışmalarına zaman kaybetmeden başladıklarını belirten Başkan Gürkan, “Almış olduğumuz tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı için alınmış olan tedbirlerdir. İlgili personellerimizle birlikte bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının ve durakların dezenfektasyonunu yaptık. Bugünde yine vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Söğütlü Camii’de ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, ülkemizde koronavirüs vakası yok. Koronavirüs vakası tespit edilen vatandaşlarımızda kontrol altına alınarak hastalığın yayılması önlenmiştir. Malatya’mızda ise herhangi bir vakaya rastlanmamıştır.

Malatyalı hemşerilerimiz Market alışverişlerinde aşırıya kaçmadan ihtiyaçlarını karşılasınlar. Çünkü hem gıda hemde temizlik malzemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyim. Esenlik Marketlerimiz depoları olsun, devletimizin almış olduğu tedbirler olsun stoklarda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı yönündedir. Can kaybı yaşanmadan kısa süre içerisinde bu virüsten kurtulmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ilaçlama sonrasında Söğütlü Camii çevresindeki esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Meşeli: Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum

Büyükşehir Belediyesinin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, “Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle Malatya’da yapılan çalışmalar sırasında bizleri de unutmayarak göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ilaçlamayı yapan personellere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz halkımızın tedirginlik yaşamaması için gerekli tedbirleri almakta. Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz büyük gayret göstermekte.

Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu duyarlılıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Abone Ol Google News
İki şehidimiz var

İki şehidimiz var

​Teröristler havanla saldırdı.
Bozkırda bilgeleşen bir ruh

Bozkırda bilgeleşen bir ruh

#EvdeKalTürkiye hep birlikte #KutluOkuyoruz
Son sayılar açıklandı

Son sayılar açıklandı

Erdoğan, koronavirüsle ilgili bütün rakamları açıkladı.
On yedi ülkeye <br>yardım gönderdik

On yedi ülkeye
yardım gönderdik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Maaş eve gelecek

Maaş eve gelecek

​İçişleri Bakanlığı, bankalarla işbirliği yaptı.
Yirmi bin ölü

Yirmi bin ölü

Dünya salgının pençesinde.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte veilaçlama çalışmaları hakkında konuştu
30 Nisan'a <br>kadar uzatıldı

30 Nisan'a
kadar uzatıldı

Uzaktan eğitimin devam etmesi kararı alındı.

İki milyon <br>aileye 1000 TL

İki milyon
aileye 1000 TL

Erdoğan, ekonomik destekleri açıkladı.
Hayalet şehre döndü

Hayalet şehre döndü

​Koronavirüs görülen kasaba karantinaya alındı.
Dünyayı <br>şoke eden ölüm

Dünyayı
şoke eden ölüm

​Hiçbir hastalığı yoktu 21 yaşında koronadan hayatını kaybetti.
İstanbullulara tasarruf çağrısı

İstanbullulara tasarruf çağrısı

​Barajlar yüzde 30 daha az dolu, ilerleyen günlerde...
Başkanlar çıldırdı

Başkanlar çıldırdı

Parti yapıyormuşsunuz, polis gönderiyorum alev makinasıyla...
Çanlar Hafter<br>için çalıyor

Çanlar Hafter
için çalıyor

​Hava saldırılarını gerçekleştirdiği kritik üssü kaybetti.
Hava trafiği durdu

Hava trafiği durdu

​Koronavirüs nedeniyle azalan uçak trafiğinin radar görüntüleri yayınlandı.
İşe Devam Kredi Desteği geliyor

İşe Devam Kredi Desteği geliyor

5 kamu bankasından yeni ekonomi destek paketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.