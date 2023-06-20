İBB çalışanı Şafak Duran’a 'Örgüt üyeliği' davasında 7 yıl 6 ay hapis cezası

İBB’de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaparken terör örgütü PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan Şafak Duran, hakim karşısına çıktı.
PKK Silahlı Terör Örgütü'nün Kuzey Irak'taki kampında görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. 16 Ocak 2022'de gözaltına alınan ve tutuklanan Duran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun hazırladığı iddianameyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin savunma yapan sanık Şafak Duran,
Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen Şafak Duran'ın avukatı müvekkilinin beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, Şafak Duran'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Duran'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.