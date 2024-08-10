İBB çalışanları resmi araçla önünü kestikleri sürücüyü darbetti

İBB'ye ait araç içerisinden inen dört kişiden ikisi ablasının yanında Ö.D.'yi darbetti. Araçtan zorla indirilen Ö.D., yanlış anlaşılma olduğunu ve İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade etti.

Ö.D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö.D. hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.