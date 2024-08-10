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İBB çalışanları resmi araçla önünü kestikleri sürücüyü darbetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları resmi araçla önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, darbedilen sürücünün İBB çalışanlarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

19:22 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:37 - 10/08/2024 Cumartesi
IHA
Dört İBB çalışanı, önünü kestikleri aracın sürücüsünü yol ortasında darbetti.
Dört İBB çalışanı, önünü kestikleri aracın sürücüsünü yol ortasında darbetti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde temmuz ayında akşam saatlerinde trafikte tartıştıkları aracın önünü kesen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları, otomobil sürücüsünü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İBB'ye ait araçla önünü kesip darbettiler

Olay, 31 Temmuz günü Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde Ümraniye'den ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö.D. (20) yolda döndüğü esnada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç tarafından önü kesildi.

İBB'ye ait araç içerisinden inen dört kişiden ikisi ablasının yanında Ö.D.'yi darbetti. Araçtan zorla indirilen Ö.D., yanlış anlaşılma olduğunu ve İBB personellerine yolda tartıştığı kişinin kendisi olmadığını ifade etti.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle belediye çalışanları olay yerinden ayrıldı.

Genç adamın darbedilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İBB çalışanlarından şikayetçi oldu

Ö.D., trafikte kendisini darp edenler ile daha önce hiç tartışmadığını ve sebepsiz yere darp edildiğini ifade etti. Ö.D. hastaneden darp raporu alarak, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu.



#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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