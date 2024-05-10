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İBB suçu işçiye yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in parkta boğularak ölümünde bütün sorumluluğu işçilere yıktı. İşçiler ihraç edilirken Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman’a “uyarı” verildi.

Erdal Kılınç
04:00 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:29 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Eda Nur Gezer.
Eda Nur Gezer.

5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in ailesiyle gittiği Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı’nda su birikintisinde boğularak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İBB’nin başlattığı idari soruşturma tamamlandı. Hazırlanan raporda, Ağaç A.Ş’de işçi statüsünde bulunan personelin İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bilgi vermeden işlem yaptığı iddia edildi. Raporda, kazıyı yapan kepçe operatörü S. A. ve tesisat ustası Fayik C. ile 2. Bölge Şefi C.Ş. isimli personellerin gerçekleştirmiş oldukları eylemler nedeniyle ihracı istendi.

RAPOR ÇELİŞKİ DOLU

İBB’nin hazırladığı raporda çelişkili tespitler de yer aldı. Raporda, “Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Teknik Müdür Yardımcısı E. U., Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y. ’nin, Ağaç A.Ş. görevlileri tarafından gerçekleştirilen kazı işlemi öncesinde ve sonraki süreçte haberdar edilmedikleri anlaşıldı” vurgusu yapıldı. Ancak aynı raporda “Ölümle ilgili doğrudan bağları bulunmamakla birlikte Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z. D., Teknik Müdür Yardımcısı E. U., Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y. ve AĞAÇ A.Ş. yetkililerinin vuku bulan olayın gerçekleşme tarihinden iki gün önce 24 Nisan 2024 tarihinde bakım çalışmalarını kontrol ettikleri esnada parkın bir lokasyonunda çim ve yürüyüş yolu üzerinde yüzeyde bir su sızıntısı/birikintisi olduğunun tespit ettiğine yer verildi. Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z. D.’nin sorunun tespitinin yapılması ve sorunun çözülmesi için talimat verdiği” bilgisine yer verildi.

MÜDÜRE UYARI YARDIMCIYA KINAMA

İBB teftiş kurulu tarafından hazırlanan raporda, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman’a verdiği talimatın takibini yapmadığı gerekçesiyle “Uyarı”, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi T. Y.’nin “Kınama” istendiği belirtildi.



#İBB
#Eda Nur Gezer
#Park ve Bahçeler Dairesi
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