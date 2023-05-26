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İBB'den Hatay'da şartlı konteyner yardımı: CHP yönetiminden özel birini bulun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'da engelli vatandaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden konteyner talep eden bir kadından CHP yönetimine ulaşması istendi. İBB'nin Hatay'da bulunan konteyner kentindeki sorumlu çalışan, ellerinde şu an konteyner bulunmadığını ancak ertesi gün gelecek olan konteynerler için de CHP yönetiminden izin istenilmesi gerektiğini söyledi. Bu uygulamanın siyasi bir uygulama olduğunu doğrulayan İBB çalışanı, "Ya CHP yönetiminden ya buradan il başkanlığından ya milletvekilinden CHP yönetiminden özel birini bulursanız bizim üstlerimizden, bize isim atıyorlar." dedi.

15:39 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
İBB'nin konteyner kentindeki sorumlu çalışan, konteynerlerin CHP yönetiminden izin alınmadan verilmediğini itiraf etti.

İBB'nin konteyner kentindeki sorumlu çalışan, konteynerlerin CHP yönetiminden izin alınmadan verilmediğini itiraf etti.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin depremzedelerin yaralarını sarmak için yaptığı çalışmaları hedef alırken CHP'li İBB'nin Hatay'da sadece kendi destekçilerine yardım ettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerin başında gelen Hatay'da engelli vatandaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden konteyner talep eden bir kadından CHP yönetimine ulaşması istendi.

İBB CHP'den icazet almadan vatandaşa yardım etmiyor

İBB'nin konteyner kentindeki sorumlu çalışan, ellerinde şu an konteyner bulunmadığını ancak ertesi gün gelecek olan konteynerler için de CHP yönetiminden izin istenilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye çalışanından itiraf: Bize isim atıyorlar

Bu uygulamanın siyasi bir uygulama olduğunu doğrulayan İBB çalışanı,
"Ya CHP yönetiminden ya buradan il başkanlığından ya milletvekilinden CHP yönetiminden özel birini bulursanız bizim üstlerimizden, bize isim atıyorlar."
ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık
Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından hırsını Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerden alarak vatandaşların çıkış yapmalarını istedi. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu kararın ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, yaptığı birbirinden çelişkili açıklamalar ile iddiaları yalanladı. Kararı tek başına almadığını söyleyen Ünsal, "Benim imzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez. Burada herkes kendi başına iş yapamaz" diye konuştu. Ünsal'ın bu sözlerinin ardından TVNET yayınına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'li belediyenin kararına tepki gösterdi. Yüksel, "Herhalde seçimden sonraki süreçte depremzedeler onlara yük geldi. Biz maalesef Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük." dedi.


#İBB
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#konteyner
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