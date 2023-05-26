İBB'den Hatay'da şartlı konteyner yardımı: CHP yönetiminden özel birini bulun

İBB'nin konteyner kentindeki sorumlu çalışan, konteynerlerin CHP yönetiminden izin alınmadan verilmediğini itiraf etti.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin depremzedelerin yaralarını sarmak için yaptığı çalışmaları hedef alırken CHP'li İBB'nin Hatay'da sadece kendi destekçilerine yardım ettiği ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerin başında gelen Hatay'da engelli vatandaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden konteyner talep eden bir kadından CHP yönetimine ulaşması istendi.
İBB CHP'den icazet almadan vatandaşa yardım etmiyor
İBB'nin konteyner kentindeki sorumlu çalışan, ellerinde şu an konteyner bulunmadığını ancak ertesi gün gelecek olan konteynerler için de CHP yönetiminden izin istenilmesi gerektiğini söyledi.