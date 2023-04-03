Depremzedelere bir yıldan az sürede konut sözü veren Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de temelini attığı kentsel dönüşüm projesi yerinde sayıyor

Deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçenin tarım bölgesi olduğuna dikkat çekerek çiftçilere yönelik vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçinin bankalara olan kredilerini ve faizlerini tamamen sileceğiz" açıklaması, akıllara partisinin yerel seçimler öncesindeki 'bedava traktör' sözünü getirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.