Depremzedelere bir yıldan az sürede konut sözü veren Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de temelini attığı kentsel dönüşüm projesi yerinde sayıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de 6 ay önce temelini attığı kentsel dönüşüm projesinde hiçbir ilerleme kaydedilmediği ortaya çıktı.
Depremzedelere bir yıldan az sürede ücretsiz konut sözü veren Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de 6 ay önce temelini attığı kentsel dönüşüm projesi yerinde sayıyor.
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6 ay geçti tek bir kat dahi atılamadı
Ancak Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de temelini attığı kentsel dönüşüm projesi yerinde sayıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan projede 6 ay geçmesine rağmen bir kat dahi atılamadı ve ilerleme olmadı.