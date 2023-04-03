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Depremzedelere bir yıldan az sürede konut sözü veren Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de temelini attığı kentsel dönüşüm projesi yerinde sayıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bir yıldan az sürede ücretsiz konut vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de temelini attığı kentsel dönüşüm projesi yerinde sayıyor. Kılıçdaroğlu, 6 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Gaziemir'de kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan projede, 6 ay geçmesine rağmen bir kat dahi çıkılamadı ve ilerleme olmadı.

15:27 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de 6 ay önce temelini attığı kentsel dönüşüm projesinde hiçbir ilerleme kaydedilmediği ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de 6 ay önce temelini attığı kentsel dönüşüm projesinde hiçbir ilerleme kaydedilmediği ortaya çıktı.

Muhalefet, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için başlayan konut seferberliğini hedef alarak iktidara gelmeleri halinde evleri bir yıldan az sürede bitireceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde depremin en çok hasar verdiği illerin başında gelen Hatay'da açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Bütün vatandaşlara sözüm sözdür. Herkesin anahtarını teslim edeceğiz. 5 kuruş almayacağız"
dedi.

Depremzedelere bir yıldan az sürede ücretsiz konut sözü veren Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de 6 ay önce temelini attığı kentsel dönüşüm projesi yerinde sayıyor.

Kılıçdaroğlu: Göreceksiniz iktidarı aldığımızda bunları çözeceğiz

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Eylül 2022 yılında Gaziemir ilçesinde kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılmıştı. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu,
"Göreceksiniz iktidarı aldığımızda Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün yurttaşlarımızın sorunlarına kilitlenip, bunları çözeceğiz"
demişti.

6 ay geçti tek bir kat dahi atılamadı

Ancak Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de temelini attığı kentsel dönüşüm projesi yerinde sayıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan projede 6 ay geçmesine rağmen bir kat dahi atılamadı ve ilerleme olmadı.


'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz
'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz

Deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçenin tarım bölgesi olduğuna dikkat çekerek çiftçilere yönelik vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçinin bankalara olan kredilerini ve faizlerini tamamen sileceğiz" açıklaması, akıllara partisinin yerel seçimler öncesindeki 'bedava traktör' sözünü getirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#İzmir
#kentsel dönüşüm
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
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