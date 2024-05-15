İBB'den suya yüzde 60 zam

İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Meclis toplantısında İSKİ Genel Kurulu da yapıldı. Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 36 ila 60 oranında zam yapılmasını istediği teklifte, konutta en düşük kademede zam oranı yüzde 36 oldu.

Tarife Komisyonu Üyesi AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, "Yapılan zamların İstanbul'da yaşayan halkımız için makul ve kabul edilebilir düzeyde olmadığını değerlendiriyoruz" dedi.

BEDAVA YAPACAĞIZ DİYENLER YÜZDE 800 ZAM YAPTI

AK Parti'li Muhammet Kaynar, İSKİ'nin, 2018'de hiç borcu yokken 2019 yılı sonu itibarıyla borcunun 350 milyon 716 bin 419, 2023 yılı sonunda ise 16 milyar 799 milyon 443 bin 860 liraya yükseldiğini söyledi. Kaynar, "Ekrem İmamoğlu, İBB mazbatasını aldığında 1 metreküp su 4 liraydı. 2023 yılı sonu itibarıyla 23,72 liraydı. Zam teklifinde en düşük tarifede su 32,28 lira. 'Suyu bedava yapacağız' diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardı. En düşük konut tarifesine göre kıyaslanan tablo buyken, diğer kalem ve kademelerde ise durum daha vahim. Diğer kademelerde ve alanlarda 1 metreküp su 114,99 lira. Bu zamdan sonra, İSKİ 1 metreküp suyu 115 liraya satacak." ifadelerini kullandı. Kaynar, İSKİ'nin mevcut su kaynaklarına ek 1 metreküplük kaynak bile eklemediğini belirtti. Mecliste oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Otobüsçülerden İBB'ye protesto

Yİstanbul'u dünyada en çok trafik problemi yaşayan şehir haline getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıllardır özel halk otobüsü esnafını da mağdur ediyor. İstanbul'daki 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi, İBB'den ödemelerini alamadıkları için ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirterek bugün Saraçhane'de eylem düzenleyecek.

İBB'NİN BORCU 3,5 MİLYAR

Uzun süredir borçlarla mücadele ettiklerini belirten Özel Halk Otobüsü sahipleri, İBB'nin 4 aydır para yatırmadığını açıkladı. Filo olarak hizmet verilen araçların çoğunun eski ve tamir gerektiğine vurgu yapan otobüs sahipleri, parasızlık nedeniyle tamir yapamadıklarını ve mazot dahi alamadıklarını duyurdu.

Esnafın açıklamasında İBB yönetimiyle yapılan görüşmelerde çözüm üretilmediği belirtildi. İstanbul'da İBB'den ödemelerini alamayan 3 bin 41 otobüs sahibinin toplam alacağının 3,5 milyar TL olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda da sık sık İBB'den paralarını alamadıkları için eylem düzenleyen otobüs esnafı, yönetimden özür yerine ceza aldı. Her eylemin ardından onlarca otobüs esnafı, bilet cezaları kesilerek sindirilmeye çalışıldı.







