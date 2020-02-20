İBB’nin metrobüs durakları arasındaki zam oyunu ortaya çıktı: Duraklar tek tek hesapladı zam yüzde 79 oldu İBB'nin ulaşımda aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi 20 Şubat 2020, 11:02 Son Güncelleme: 20 Şubat 2020, 11:11 İHA