Gündem İBBnin metrobüs durakları arasındaki zam oyunu ortaya çıktı Duraklar tek tek hesapladı zam yüzde 79 oldu
İSTANBUL

İBB’nin metrobüs durakları arasındaki zam oyunu ortaya çıktı: Duraklar tek tek hesapladı zam yüzde 79 oldu

İBB'nin ulaşımda aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi İHA
Metrobüs
Metrobüs

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

METROBÜS DURAKLARI ARASINDAKİ ZAM FARKI: DURAKLAR ARASI TEK TEK HESAPLANMAYA BAŞLANDI

Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Öte yandan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı.

  • 10 Şubat’ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL’ye yükseltildi.
Bununla birlikte yeni ücret tarifesi 1,2,3 duraklar arasında farklı farklı belirlendi. Yeni tarifede 1 durak 2.5 TL, iki durak 3 TL, üç durak 3.5 TL oldu.

İHA
Yeni ulaşım tarifesi

İHA
Eski ulaşım tarifesi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam üstüne zam yapan UKOME'nun üye sayısı değişti
EKONOMİ
İstanbul'da toplu ulaşıma zam üstüne zam yapan UKOME'nun üye sayısı değişti

İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar: En büyük zam Adalar hattına yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar: En büyük zam Adalar hattına yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması: Zam kararı İBB'de alındı
EKONOMİ
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması: Zam kararı İBB'de alındı

İstanbul'da deniz ulaşımına da zam yapıldı: Arabalı vapurları kullananlar yeni tarifeye dikkat
EKONOMİ
İstanbul'da deniz ulaşımına da zam yapıldı: Arabalı vapurları kullananlar yeni tarifeye dikkat

Marmaray geçişlerine zam
EKONOMİ
Marmaray geçişlerine zam

İstanbul'da zamlı ulaşım başladı: Metrobüs 5.20, tam bilet 3.50 lira oldu
GÜNDEM
İstanbul'da zamlı ulaşım başladı: Metrobüs 5.20, tam bilet 3.50 lira oldu

İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam
EKONOMİ
İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam
40 dakikaya düşecek

40 dakikaya düşecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Şubatta açılışını yapacak.
20 bin ek atama yapılacak

20 bin ek atama yapılacak

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen adaylarına müjdeyi verdi.
YPGye verilensilahlar kayıp

YPG'ye verilen
silahlar kayıp

​ABD ordusu silahların listesini tutmamış.
Volkswagen'de<br>çalışmayı reddetti

Volkswagen'de
çalışmayı reddetti

​Otizmli Mesut'un en büyük hayali otomobil tasarımcısı olmak.
Alman makamlar çaba göstermeli

Alman makamlar çaba göstermeli

İbrahim Kalın, Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin konuştu.
Almanya'da<br>ırkçı katliam

Almanya'da
ırkçı katliam

Aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Türk hacker<br>adresini buldu

Türk hacker
adresini buldu

Çiftlik Bank firarisi Aydın bakın nerede çıktı.

CHP Furkan’ın hayatını kararttı

CHP Furkan’ın hayatını kararttı

Hak mücadelesine giderken kaza geçirdi, kafatası çatladı, şah damarı yırtıldı.
İBB'nin zam oyunu

İBB'nin zam oyunu

​Metrobüs duraklarını tek tek hesaplayıp yüzde 79 zam yaptılar.
Sağlık raporu çıktı

Sağlık raporu çıktı

Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış.
6 kişi gözaltında

6 kişi gözaltında

Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında yeni gelişme.
Koronavirüs değil

Koronavirüs değil

​Bakan Koca, Rize'de gözlem altındaki hastaya ilişkin açıklama yaptı.
Kim verecek<br>bizim mesaimizi

Kim verecek
bizim mesaimizi

​İstanbul'da metro istasyonlarındaki izdiham isyan ettirdi.
Devleri geçti

Devleri geçti

Galatasaray, Avrupa devleri arasında 3. sırada.
Birbirlerinin<br> üzerine sürdüler

Birbirlerinin
üzerine sürdüler

ABD ve Rusya askerleri arasında şoke eden görüntü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.