Ekonomi UKOME üye sayısında düzenleme yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

UKOME üye sayısında düzenleme yapıldı

UKOME üye sayısında düzenleme yapıldı

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin üye sayılarının ve ağırlıklarının belirlendiği 17. maddesi yeniden düzenlendi. Yayımlanan karara göre, büyükşehir belediyelerini 11 üye, kamuyu ise 14 üye temsil edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre daha önce büyükşehir belediyelerinin 11 üye, bakanlıklar, kamu kurumları ve çeşitli kamu kuruluşlarının 10 üye ile temsil edildiği UKOME'de kamunun ağırlığı 14'e yükseliyor.

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31044 sayılı 19 Şubat 2020 tarihli yeni düzenlemeye göre;

- Bakanlık temsilci sayısı 1’den 4’e yükseltildi. Halihazırda var olan Milli Savunma Bakanlığı’nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer temsilci eklendi

- Halihazırda var olan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nden 1 temsilcinin yanı sıra TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden de 1 temsilci eklendi.

- UKOME’ye ilk kez AFAD kurumu da eklenmiş oldu.

- Böylece UKOME üye sayısında yerel yönetimler 11 üye ile mevcut sayılarını korurken, kamu kurumlarının 10 olan sayısı 14’e yükseltildi.

- UKOME’ye, belediye başkanının görevlendireceği kişinin başkanlık etmesi uygulamasında değişikliğe gidilmedi.

- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu da 1 üye ile temsiliyetini sürdürecek.

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