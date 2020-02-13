Gündem İmamoğlu size musakka bana antrikot olmaz demişti İBBden 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesi
İSTANBUL

İmamoğlu 'size musakka bana antrikot olmaz' demişti: İBB’den 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesi

Seçildiği günden beri en büyük projesinin 'israfı önlemek' olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği sözleri tutmamasıyla yine gündeme oturacak. Özellikle sosyal medyada musakka-antrikot savaşı olarak uzun süre konuşulan İBB’nin organizasyon ve yemek menüsü için dudak uçuklatan bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İçinde antrikot, dana bonfile, mantarlı kiş gibi yemeklerden oluşan liste için, İBB 235 milyon lira bütçe ayırdı.

Haber Merkezi İHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbata aldığı günden beri israfı bitireceğini iddia ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbata aldığı günden beri israfı bitireceğini iddia ediyor.

İstanbul’un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti.

İHA

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'Size musakka bana antrikot olmaz' demişti

Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna “çalışanlar için musakka başkan için antrikot” hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu, antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti. Sonradan senaryo olduğu ortaya çıkan bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı.

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Savaşı antrikot kazandı

Vatandaşın birçoğunun ilk defa ismini duyduğu mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için toplamda 235 milyon liralık bütçe ayrıldı. Listede antrikot’un da bulunması “İBB’deki antrikot-musakka savaşını antrikot kazandı şeklinde yorumlandı. 6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi” adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi. Bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının yemek menüsüne ayrıldığı öğrenildi.

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Misafirler için önemli

  • İhale maddesinde Yüklenici firma tarafından her seferinde en az 100, en fazla 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan yemek organizasyonlarında antrikot yemek menülerinde önemli bir yeri kapsıyor.
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