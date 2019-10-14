‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eylül ayında ‘israf’ bahanesiyle Yenikapı’ya çektirdiği araçlarla ilgili “Bunlar fazla. İsraf olmasın diye bu araçları kullanmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı

O çıkıştan sadece birkaç gün sonra İETT üzerinden araç kiralama ihalesine çıkılmış ve bu durumun gündeme gelmesi üzerine apar topar iptal edilmişti.

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26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da paniğe neden olan depremle birlikte hem Megakent’in hem de Türkiye’nin gündemi değişti.

Deprem konuşulurken ihaleye çıkıldı

Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken İBB, aynı gün apar topar araç kiralama yoluna gitti.

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“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandı.

Kiralanan araçların adeti ve niteliği, ihale şartnamesi oluşturulmadan alım yapıldığı için gizemini koruyor.

Söz konusu 'doğal afet' kapsamında yapılan alımlarda, belediye yetkilileri uygun gördükleri şirketle el sıkışarak işlemi gerçekleştiriyor. Söz konusu alımda rekabet ortamı oluşmuyor, rakip firmaların teklif vermesi mümkün olmuyor.

Yetmedi 140 araç daha talep edildi

Deprem gündeminin gölgesinde kalan bu gelişmenin ardından söz konusu araç alımını yeterli görmeyen İBB yönetimi, 140 araç daha kiralamak için ihaleye çıktı.

8 Ekim 2019 tarihinde duyurusu yapılan araç kiralama ihalesi, 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, farklı tip ve modellerde tam 140 araç kiralanacak. Kiralanması planlanan araç tiplerinden 1. kategoride yer alan 18 adet için talep edilen özellikler dikkat çekiyor.

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