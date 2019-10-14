Gündem Belediyede araç israfı var diyen İBB Başkanı İmamoğlundan deprem kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi
İSTANBUL

‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

‘İsraf’ iddiasıyla Yenikapı’ya hizmet araçlarını çektirip şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce İstanbul’da yaşanan depremi bahane edip, ihale duyurusuna bile çıkmadan ‘acil ihtiyaç’ kapsamında adrese teslim 1 milyon liralık araç alımı yaptı. Ardından da 140 adet araç için yeni bir ihale yayımladı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken İBB, apar topar araç kiralama kararı aldı.
Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken İBB, apar topar araç kiralama kararı aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eylül ayında ‘israf’ bahanesiyle Yenikapı’ya çektirdiği araçlarla ilgili “Bunlar fazla. İsraf olmasın diye bu araçları kullanmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı
GÜNDEM
İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı

O çıkıştan sadece birkaç gün sonra İETT üzerinden araç kiralama ihalesine çıkılmış ve bu durumun gündeme gelmesi üzerine apar topar iptal edilmişti.

Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı: Araçlar deri koltuklu, kol dayama ve sunroof olsun
GÜNDEM
Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı: Araçlar deri koltuklu, kol dayama ve sunroof olsun

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da paniğe neden olan depremle birlikte hem Megakent’in hem de Türkiye’nin gündemi değişti.

Deprem konuşulurken ihaleye çıkıldı

Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken İBB, aynı gün apar topar araç kiralama yoluna gitti.

İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin deprem toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderdi
GÜNDEM
İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin deprem toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderdi

Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandı.

Kiralanan araçların adeti ve niteliği, ihale şartnamesi oluşturulmadan alım yapıldığı için gizemini koruyor.

  • Söz konusu 'doğal afet' kapsamında yapılan alımlarda, belediye yetkilileri uygun gördükleri şirketle el sıkışarak işlemi gerçekleştiriyor. Söz konusu alımda rekabet ortamı oluşmuyor, rakip firmaların teklif vermesi mümkün olmuyor.

Yetmedi 140 araç daha talep edildi

Deprem gündeminin gölgesinde kalan bu gelişmenin ardından söz konusu araç alımını yeterli görmeyen İBB yönetimi, 140 araç daha kiralamak için ihaleye çıktı.

8 Ekim 2019 tarihinde duyurusu yapılan araç kiralama ihalesi, 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, farklı tip ve modellerde tam 140 araç kiralanacak. Kiralanması planlanan araç tiplerinden 1. kategoride yer alan 18 adet için talep edilen özellikler dikkat çekiyor.

  • 24 adet özellik aranan araçlarda talep edilen özellikler başlıca;
  • -Hız sınırlayıcı-hız sabitleyici
  • -Anahtarsız giriş ve çalıştırma
  • -Elektrikli el freni
  • -En az 8 inç dokunmatik ekran
  • -17 inç alüminyum alaşım jant
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