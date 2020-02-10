Ekonomi İstanbulda deniz ulaşımına da zam yapıldı Arabalı vapurları kullananlar yeni tarifeye dikkat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da deniz ulaşımına da zam yapıldı: Arabalı vapurları kullananlar yeni tarifeye dikkat

İstanbul'da İETT, metrobüs ve Marmaray'ın ardından deniz ulaşımına da zam yapıldı. Harem-Sirkeci tek yön binek araç fiyatı 13 Liradan 18 liraya, minibüs/midibüs ise 18 liradan 24 liraya yükseldi. İstinye-Çubuklu tek yön fiyatı da 10 liradan 12 liraya minibüs fiyatı ise 15 liradan 18 liraya yükseldi.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
İstinye-Çubuklu hattı
İstinye-Çubuklu hattı

İstanbul'da ulaşıma gelen peş peşe zamların ardından deniz ulaşımına da zam yapıldı. İstanbul'da elektronik tam bilet 3.50 lira olurken metrobüs tam bilet fiyatı da 5.20 liraya yükseldi. Marmaray'da ise tüm duraklar arası yolculuk da 5.70 liradan 7.75 liraya yükseltildi.

HAREM-SİRKECİ VE İSTİNYE ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATLARINA ZAM

  • Bu zamların ardından deniz ulaşımına da zam geldi. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında otomobiller için uygulanan tek yön araç fiyatı 13 liradan 18 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 18 liralık fiyat tarifesi de 24 liraya çıkartıldı.
İstanbul Şehit Hatları'nın işlettiği İstinye-Çubuklu hattında ise otomobiller için uygulanan 10 liralık fiyat tarifesi 12 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 15 liralık tarifeler ise 18 liraya çıkartıldı.

Deniz ulaşımında yapılan tüm zamlı tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Marmaray geçişlerine zam
EKONOMİ
Marmaray geçişlerine zam

İstanbul'da zamlı ulaşım başladı: Metrobüs 5.20, tam bilet 3.50 lira oldu
GÜNDEM
İstanbul'da zamlı ulaşım başladı: Metrobüs 5.20, tam bilet 3.50 lira oldu
Deniz ulaşımına da zam

Deniz ulaşımına da zam

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