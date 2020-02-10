İstanbul'da deniz ulaşımına da zam yapıldı: Arabalı vapurları kullananlar yeni tarifeye dikkat

İstanbul'da ulaşıma gelen peş peşe zamların ardından deniz ulaşımına da zam yapıldı. İstanbul'da elektronik tam bilet 3.50 lira olurken metrobüs tam bilet fiyatı da 5.20 liraya yükseldi. Marmaray'da ise tüm duraklar arası yolculuk da 5.70 liradan 7.75 liraya yükseltildi.

HAREM-SİRKECİ VE İSTİNYE ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATLARINA ZAM

Bu zamların ardından deniz ulaşımına da zam geldi. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında otomobiller için uygulanan tek yön araç fiyatı 13 liradan 18 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 18 liralık fiyat tarifesi de 24 liraya çıkartıldı.

İstanbul Şehit Hatları'nın işlettiği İstinye-Çubuklu hattında ise otomobiller için uygulanan 10 liralık fiyat tarifesi 12 liraya minibüs ve midibüsler için uygulanan 15 liralık tarifeler ise 18 liraya çıkartıldı.

Deniz ulaşımında yapılan tüm zamlı tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

EKONOMİ Marmaray geçişlerine zam