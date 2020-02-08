İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artışı bahane ederek toplu taşımaya yüzde 35 zam yaptı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya girecek zamlı tarifenin ardından 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

ZAM YAPMADIĞI ALAN KALMADI

Mahalli seçimler öncesi "İsrafa son verip İstanbul'da hayatı ucuzlatmak için gece gündüz çalışacağız. Sizin derdiniz bizim derdimiz" sloganları atan CHP yönetimi zamlarına yenisini ekledi. İSPARK, taksi, minibüs, halk ekmeği bağta olmak üzere yaklaşık bin 500 üründe zam yapan CHP’li yönetimin zamlarından toplu taşımaya da nasibini aldı. İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) arasında yapılan toplantı sonrasında İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde yüzde 35 oranında artışa gidildi.

“3 YILDIR ZAM YAPILMADI”

Toplu taşımaya uygulanan yüzde 35’lik zam Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildirildi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından yapılan açıklamada, “3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi” denildi.

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VAPUR SEFASI ARTIK DAHA PAHALI

Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

GÜNDEM Suya yüzde 80 gizli zam



