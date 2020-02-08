Ekonomi İstanbulda ulaşıma yüzde 35 zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi. Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüste en kısa mesafe 2,60 liradan 3,50 liraya yükseldi. Zamlı tarife pazartesi başlıyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artışı bahane ederek toplu taşımaya yüzde 35 zam yaptı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya girecek zamlı tarifenin ardından 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

ZAM YAPMADIĞI ALAN KALMADI

Mahalli seçimler öncesi "İsrafa son verip İstanbul'da hayatı ucuzlatmak için gece gündüz çalışacağız. Sizin derdiniz bizim derdimiz" sloganları atan CHP yönetimi zamlarına yenisini ekledi. İSPARK, taksi, minibüs, halk ekmeği bağta olmak üzere yaklaşık bin 500 üründe zam yapan CHP’li yönetimin zamlarından toplu taşımaya da nasibini aldı. İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin başkanlık ettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) arasında yapılan toplantı sonrasında İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde yüzde 35 oranında artışa gidildi.

“3 YILDIR ZAM YAPILMADI”

Toplu taşımaya uygulanan yüzde 35’lik zam Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildirildi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından yapılan açıklamada, “3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi” denildi.

VAPUR SEFASI ARTIK DAHA PAHALI

  • Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

Suya yüzde 80 gizli zam
GÜNDEM
Suya yüzde 80 gizli zam


Asker emir bekliyor

Asker emir bekliyor

​Diplomatik temaslar sonuç vermezse, müdahale erkene çekilecek.
2 yılda 3 kaza tartışılıyor

2 yılda 3 kaza tartışılıyor

​Pegasus'un son kazasında pilotaj hatası ön plana çıkıyor.
Zammı bürokratlarına yaptırdı!

Zammı bürokratlarına yaptırdı!

AK Parti ve MHP veto edecekti, UKOME'yi devreye soktu.
Irkçı Yunan<br>ceza alacak

Irkçı Yunan
ceza alacak

​Ioannis Lagos küstahlığının bedelini ödeyecek.
Kadınlardan rahatsızmış

Kadınlardan rahatsızmış

​CHP'li Tanal, sosyal tesislerin kadınlara yasaklanmasını istedi.
Çatışın TIR’ları vermeyin

Çatışın TIR’ları vermeyin
Belediyenin 18 aracı buhar oldu!

Belediyenin 18 aracı buhar oldu!

Araçlar belediyede olmadığı gibi hurdalıklarda da yer almıyor.
Başbuğ’a suç duyurusu

Başbuğ’a suç duyurusu

​AK Partili 6 isim, İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAE parayı verdi düdüğü çaldı

BAE parayı verdi düdüğü çaldı

ABD'deki BAE lobisi para karşılığı Türkiye'yi hedef gösteriyor.
İsrail Rus yolcu uçağını kalkan yaptı

İsrail Rus yolcu uçağını kalkan yaptı

​172 kişiyi taşıyan yolcu uçağı İsrail yüzünden zorunlu iniş yaptı.
İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

​Birçok ilçede etkisini göstermeye başladı.
Tuzla'daki askeri alanda yangın

Tuzla'daki askeri alanda yangın

Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Hafter havalimanına saldırdı

Hafter havalimanına saldırdı

​Başkent Trablus'ta uçuşlar durduruldu.
İki bölge için <br>çığ uyarısı

İki bölge için
çığ uyarısı

Yarın ülke genelinde hava yağışlı olacak.
İsrail ile Arap ülkeleri <br>nikaha hazırlanıyor

İsrail ile Arap ülkeleri
nikaha hazırlanıyor

​Mısır'daki zirveyi ABD organize ediyor.
Oynayanlara da <br>ceza yolda

Oynayanlara da
ceza yolda

​MASAK, hukuki süreci başlattı.
İstanbulluları aldattı

İstanbulluları aldattı

​Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerini 7 ayda unuttu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.